Joann Sfar : “Le mépris du gouvernement est total” vis-à-vis des auteurs

Le geste outrageusement symbolique — doublé d’une séquence aussi gore que drôle — de Lewis Trondheim n’a pas manqué de faire rire… jaune. Le dessinateur a en effet décidé de renvoyer au « ministère de l’Inculture », sa médaille de chevalier des Arts et des Lettres, accordée en 2005. Le tout sous-titré d’une non moins symbolique accroche : « Pas mon ministère. »

Le “mépris du gouvernement est total”

Là encore, c’est en réaction aux mesures présentées par Roselyne Bachelot que l’auteur prenait ses dispositions, en renvoyant sa décoration. Mais dans les faits, il ne disait rien d’autre que ce que Joann Sfar clamait le jour même. Et de demander combien d'auteurs auront à « répéter qu’ils ne se sentent pas représentés par les organisations existantes pour que les pouvoirs publics réagissent ? Au lieu d’éteindre l’incendie, vous attisez l’incendie ! » Sfar insiste ainsi sur le total « mépris du gouvernement ».

TRONDHEIM: le ministère de l'Inculture

Connu pour son franc-parler, Joann Sfar n’y va pas avec le dos de la cuillère : « Il m’arrive de penser que maltraiter les auteurs relève de la directive gouvernementale. Pour ne pas se mettre à dos des organismes cacochymes, on tourne le dos aux demandes les plus élémentaires de démocratie sociale, la honte ! »

Or, parmi ces vénérables institutions, on retrouve en premier lieu les OGC, volontiers considérés par le gouvernement comme les interlocuteurs à privilégier. Et donc, les représentants légitimes des artistes-auteurs. Or, il existe un gouffre entre la représentation syndicale, et l’adhésion à un organisme de gestion collective. Le premier relève de l’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, sous l’intitulé Liberté syndicale.

Et là, quelques autres évidences s’imposent — que le ministère de la Culture semble prendre pour des considérations à géométrie variable.

Cette idée d’élections aboutissant à une représentativité plus juste émane directement du Rapport Racine que tant Franck Riester que Roselyne Bachelot se sont fait un devoir de réduire à peau de chagrin. Voire à chagrin tout court. Pour une raison simple, que plusieurs organismes — dont la SACD — exposaient dans un courrier à la locataire de Valois en octobre dernier.

On peut y lire, distinctement :

Tant en ce qui concerne la mise en place d’élections professionnelles que la création d’un Conseil national des artistes-auteurs, les deux parlementaires y ont vu des propositions bureaucratiques, lourdes, longues à mettre en œuvre, finalement improductives et décalées par rapport aux besoins et aux urgences des auteurs.

ActuaLitté a contacté la SACD — comme nous l’avions fait lors d’un précédent article portant sur les relations de pouvoir entre l’OGC et la Guilde française des scénaristes. Et ce, parce que les règles de subventionnement avaient été modifiées par le premier au détriment du second. Ah, l’argent, nerf de la guerre et prix de la liberté syndicale… Faut-il considérer que l'on tient plus volontiers pour interlocuteurs celui qui détient les cordons de la bourse ?

“Principalement”. Comprendre : pas que...

En effet, aucune des quinze mesures du MCC ne propose d’élections professionnelles – la seule notion de représentativité concerne « le Conseil d’Administration de l’organisme de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs, à travers la désignation de ses membres par une enquête de représentativité », indiquait le communiqué. Un chantier d’ordinaire confié au ministère du Travail, mais qui bottera certainement en touche et déléguera la mission d’expertise à un autre ministère.

Car dans toute cette histoire, les subtilités technocratiques ne manquent pas. Arnaud Roland, conseiller technique responsable des industries culturelles et créatives et du plan artistes-auteurs, avait en effet joué d’habiles formulations dans ses échanges avec certaines organisations.

La fameuse réunion du 11 mars, avec Jean Castex et Roselyne Bachelot, devait porter sur le soutien financier apporté pendant la crise en 2020 et les éventuelles nouvelles mesures de soutien pour 2021. Et comme les OGC avaient coabondé aux fonds sectoriels — et seront probablement amenés à recommencer — ils étaient les principaux concernés.

En outre, allaient être évoquées la transposition des directives et la copie privée sur supports reconditionnés… Pas vraiment le sujet majeur des organisations d’auteurs. D’autant plus ambigu que la SACD, de son côté, saluait la qualité des échanges avec les ministres, et sa satisfaction, en présence du « Conseil Permanent des Écrivains pour évoquer la situation des auteurs durement frappés par la crise sanitaire ». Principalement des OGC, donc, mais pas que : la nuance était de taille.

« C’était malin : en indiquant que la rencontre concernait principalement les OGC, sans dire ouvertement que le Conseil Permanent des Écrivains serait présent, le conseiller a laissé un flou artistique planer », commente une observatrice. Un flou passé à l’as, qui aboutit alors, le 12 mars, à ce sentiment de trahison.

Pour autant, le choix du CPE comme interlocuteur pour évoquer la gestion collective dans le secteur du livre ramène à la question de la représentativité. Selon le ministère, le CPE est validé parce que rassemblant le plus grand nombre d’organisations d’auteurs, pour le livre. La boucle est bouclée.