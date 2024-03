Mort de Nuno Júdice, poète de la modernité portugaise

Né en 1949 au Sud du Portugal, Nuno Júdice consacra sa vie à l'écriture, et était tour à tour romancier, essayiste, dramaturge, poète, critique ou encore traducteur. Sa bibliographie, particulièrement riche, compte des dizaines d'œuvres, dont plusieurs ont été publiées en France et dans d'autres pays du monde.

Outre l'hommage présidentiel, dès le 18 mars, plusieurs universités ont publié leurs condoléances, signe de l'implication particulière de Júdice dans l'enseignement et la transmission des savoirs. Professeur retraité, il laisse derrière lui l'Institut d'Études des Littératures et des Traditions, qu'il cofonde en 2002, rattaché à l'Université nouvelle de Lisbonne.

Outre sa foisonnante œuvre poétique, Júdice restera dans les mémoires comme un passeur et un historien de la littérature portugaise, qu'il participait largement à faire connaitre et reconnaitre. « [N]ous sommes parfois très lents à reconnaitre nos grands écrivains, surtout quand ils sont “trop” reconnus à l’étranger », déplorait-il ainsi dans un entretien donné au Monde en 2015.

Il s'investissait ardemment dans cette tâche, notamment en France : il fut ainsi conseiller culturel à l’ambassade du Portugal à Paris (1997-2004), mais aussi directeur de l’Institut Camões dans la capitale française, pendant plusieurs années. Des fonctions qui lui permettaient de parcourir la ville, à laquelle il était très attaché.

Ce tropisme francophile lui valut une entrée dans l'Ordre des Arts et des Lettres, ainsi qu'une présence éditoriale forte, au sein de plusieurs maisons, notamment Gallimard (traduction de Michel Chandeigne), L'Escampette (traduction de Max de Carvalho) ou Corlevour (traduction de Béatrice Bonneville et Yves Humann).

Un auteur « unique »

Dans un message diffusé sur le site de la présidence de la République, Marcelo Rebelo de Sousa rend hommage à un écrivain « unique », qui a « assumé un rôle décisif à un moment de transition pour la poésie portugaise, entre les expérimentations des années 1960 et le ton plus moderne des années 1980 et suivantes ».

Sa disparition « prive, sans aucun doute, la littérature et la poésie portugaise », a conclu le président. Pedro Sobral, PDG du groupe Leya, qui publie au Portugal les œuvres de Nuno Júdice, a salué pour sa part « un homme très cordial, aimable, attentionné, discret, un véritable gentleman ».

De nombreux proches soulignent son engagement en matière d'enseignement. Ancien élève de l'Université de Lisbonne, il avait obtenu son doctorat en littératures romanes comparées à l'Université nouvelle de Lisbonne en 1989. Il enseigna ensuite cette matière dans ce même établissement d'enseignement supérieur, au sein de la faculté des sciences humaines et sociales.

En France ont notamment été publiés Un chant dans l'épaisseur du temps (Gallimard, trad. Michel Chandeigne), l'anthologie Le nom de l'amour (éditions de l'Escampette, trad. Max de Carvalho) ou encore Lisbonne, l'appel du large, avec des photographies de Bernard Cornu (Un autre reg'art, trad. Anne-Marie Quint).

L'œuvre de Júdice a été largement saluée : citons un prix de l'Association portugaise des écrivains, en 1994, le Prix Fernando Namora, dix ans plus tard, et l'une des récompenses les plus prestigieuses pour la poésie en espagnol et en portugais, le Prix Reine Sofia, en 2013.

Photographie : Nuno Júdice en 2019 (A Palavra Encarnada 2023 FERROL, CC BY-NC-ND 2.0)