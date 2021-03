Plus de 200 millions $ pour les bibliothèques dans le plan de relance de Biden

Le gigantesque plan de relance de Joe Biden n'a pas oublié les bibliothèques, servies par l'intermédiaire de l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Cette agence indépendante vient soutenir des établissements culturels et patrimoniaux, notamment la Bibliothèque du Congrès, les équipements dédiés à la lecture dans les prisons, ou encore les bibliothèques des différentes ambassades.

Sur les 200 millions inscrits dans le plan de relance, 178 millions seront distribués par l'IMLS aux différentes agences administratives fédérales, proportionnellement à la population des États. Ce sont ensuite ces agences qui réorienteront les fonds en direction des bibliothèques publiques, selon les besoins identifiés localement.

Chaque État recevra au moins 2 millions $, le plancher fixé pour cette subvention. Les fonds doivent financer la mise à niveau technologique des bibliothèques, tant en matière d'équipement que de formation du personnel. Ils doivent également mener à des embauches de personnel et à un meilleur accueil et suivi des personnes en recherche d'emploi dans les bibliothèques.

En plus de la subvention à l'IMLS, 7,172 milliards $ iront notamment aux bibliothèques publiques et scolaires, éligibles pour améliorer leur équipement informatique et les accès à internet dans les établissements.

Une volonté politique

D'autres opportunités de financement existent, au sein du plan de relance, notamment à travers l'aide d'urgence de 360 milliards $ pour les États et communautés locales et tribales, 130 milliards $ pour la réouverture des écoles ou encore les 40 milliards $ pour l'enseignement supérieur.

L'Association des bibliothécaires américains (ALA, American Library Association) a bien sûr salué l'inclusion des bibliothèques dans le plan de relance. « Les investissements dans ces services indispensables demandent une véritable volonté politique », a souligné Julius C. Jefferson, Jr., président de l'organisation.

« Les bibliothèques ont été une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, et celles dans le besoin en particulier. Parce que les bibliothèques ont été au rendez-vous, les personnes sans accès à internet ont pu conserver leur emploi, étudiants et professeurs ont continué à apprendre et enseigner, les personnes âgées et vulnérables ont pu s'entretenir avec des médecins et leurs proches. Aujourd'hui, les bibliothèques aident également les gens à accéder au vaccin et servent même de cliniques temporaires », rappelle-t-il.

L'organisation a salué les efforts du sénateur démocrate Jack Reed (Rhode Island), qui a récemment porté deux propositions de loi pour un financement fédéral à hauteur de 5 milliards $ pour les bibliothèques.

Photographie : Joe Biden en février 2021 (U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0)