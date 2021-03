Pluralisme”, “neutralité du service public” : une loi pour les bibliothèques

Le texte n° 339, envoyé à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat par Sylvie Robert, a pour objectif principal de définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux.

« En effet, si les bibliothèques territoriales font partie intégrante du code du patrimoine, elles ne sont néanmoins pas définies. De manière analogue, les principes cardinaux devant réglementer leur accès sont inexistants en droit positif, alors même que le risque de le limiter est réel. Il s'avère donc essentiel de mener à bien cet effort de définition et d'inscrire la liberté et la gratuité d'accès aux bibliothèques territoriales dans la loi », indique ainsi l'exposé des motifs qui accompagne la proposition.

À ce titre, elle suggère de modifier le Code du patrimoine, pour y introduire des définitions plus précises des bibliothèques territoriales et de leurs rôles. Elles ont ainsi « pour missions de garantir l’accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de transmettre aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent », indique l'article 1er.

Ce même article souligne que ces missions « s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de neutralité du service public ». Un point que plusieurs associations de bibliothécaires viennent de rappeler, après des événements, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et à Sassenage (Isère), qui semblent remettre en cause l'indépendance des bibliothécaires.

Toujours sur le même sujet, un autre article indique : « Les collections des bibliothèques sont pluralistes et diversifiées, et représentent, dans leur champ de compétence, l’ensemble des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles sont rendues accessibles au public par tout moyen, sur place ou à distance. »

Enfin, la proposition de loi ajoute que « [l]es bibliothèques élaborent les orientations générales de leur politique documentaire », inscrivant dans la loi leur souveraineté dans le processus.

Notons que la proposition de loi, si elle ne peut imposer la gratuité de l'inscription aux collectivités, garantit l'accès libre aux bibliothèques municipales et intercommunales, ainsi que la gratuité de cet accès et de la consultation sur place de leurs collections.

Bibliothèques départementales et DGD

L'article 9 de la proposition de loi, dédié aux bibliothèques départementales, en précise les missions, notamment les services apportés aux bibliothèques des collectivités territoriales (mise en réseau, partage des collections, formation des agents...).

La suite de la proposition de loi s'intéresse à la Dotation Générale de Décentralisation, en l'ouvrant aux établissements publics de coopération culturelle et aux groupements d’intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, quand seuls les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent en bénéficier aujourd'hui.

Enfin, la proposition de loi ouvre également la possibilité pour les bibliothèques de donner les documents désherbés (retirés des collections, et souvent destinés à être détruits) « à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées ».

La proposition précise que cette redistribution des documents aux personnes défavorisées devra impérativement être gratuite, sous peine « d’être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ».

Enfin, la proposition suggère de taxer un peu plus les cigarettes et autres tabacs manufacturés, pour compenser tout surcoût lié à l'application des mesures proposées. Un levier fiscal qu'une autre proposition de loi récente, pour le secteur du livre, comptait utiliser...

