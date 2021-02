Italie et France coordonneront le Community Group de défense des droits des éditeurs

Le W3C est le consortium qui développe des standards Web, au sein duquel un Community Group appelé « Text and Data Mining Reservation Protocol » a été mis en place. Dans un communiqué de l’AIE (Association italienne des éditeurs) on apprend que les co-Chairs sont l’Italienne Giulia Marangoni, au nom de l’AIE, et le Français Laurent Le Meur (EDRLab).

« Le groupe, soutenu par la FEP (Federation of European Publishers) et par le SNE, vise à identifier les protocoles technologiques qui permettent aux éditeurs de protéger les droits sur les contenus mis à disposition en ligne quant à leur utilisation pour l’exploration de textes et de données (text and data mining), l’analyse automatisée des textes et des données via des algorithmes de la part des grandes entreprises technologiques (et pas seulement par elles). »

L’exception européenne au droit d’auteur

Cette initiative a été prise, comme le précise encore le communiqué, « en vue de l’adoption par les États européens de la directive sur le droit d’auteur, prévue en juin, qui à l’article 4 introduit une nouvelle exception au droit d’auteur pour l’utilisation des contenus en ligne à des fins de fouille de textes et de données à des fins commerciales, y compris donc la collecte de mégadonnées nécessaires pour former des intelligences artificielles ou avec des objectifs de profilage et de recherche statistique ».

D’après cette exception, l’utilisation du contenu disponible gratuitement sur le Web est toujours autorisée à moins qu’elle ne soit expressément réservée par les titulaires des droits. « La directive n’entre pas dans le détail sur les formats et les protocoles à utiliser » pour autoriser les droits. Pour cette raison le Community Group a été créé et « vise à identifier des solutions simples basées sur les standards utilisés sur le web » : les éditeurs pourront ensuite décider si autoriser ou pas leurs contenus et communiquer les éventuelles licences disponibles.

Giulia Marangoni rappelle enfin que le groupe est ouvert et que la participation de tous les interlocuteurs pourrait être déterminante pour établir des solutions communes en vue d’un objectif si important, tant pour les titulaires des droits que pour les entreprises technologiques.

illlustration Konevi CC0