Accessibility Act : en 2025, les livres européens devront être accessibles à tous

On estime à environ 250 millions le nombre de personnes aveugles dans le monde, mais en 2015 seuls 5 % des livres étaient disponibles en version accessible. Approuvée par le Parlement européen en 2019, la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act) entrera en vigueur à partir de 2025 et exigera que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’édition numérique (distributeurs, librairies en ligne, sites de commerce électronique, plates-formes, fabricants d’appareils...) soit accessible dans toute l’Union européenne.

Le traité de Marrakech et le droit à la « lecture » universel

Six années auparavant, en 2013, le traité de Marrakech avait été signé par 186 États : il a introduit un ensemble d’exceptions au droit d’auteur. En effet, il existe des entités spécifiques — c’est-à-dire celles qui sont chargées de produire des livres accessibles — autorisées à réaliser ces versions accessibles des produits éditoriaux sans avoir à demander la permission aux détenteurs des droits (généralement les éditeurs). L’une d’entre elles est la fondation LIA (Libri Italiani Accessibili), dont nous parlerons par la suite.

Le traité considère également que la notion d’accessibilité concerne non seulement les lecteurs malvoyants ou aveugles, mais aussi ceux qui ont des difficultés de lecture, comme les personnes dyslexiques. Il autorise par ailleurs l’échange transfrontalier des versions accessibles produites.

LIA : accessible dès la naissance

Ce traité pourrait donc représenter le point de rencontre entre deux droits qui semblaient auparavant rentrer en conflit : le droit à la culture, et donc à la lecture, universelle (qui inclut donc la culture accessible) et celui à la propriété intellectuelle.

La fondation LIA (Libri Italiani Accessibili) a été parmi les inspirateurs des interventions réglementaires européennes, travaillant sur la production de contenus accessibles dès la première publication : de cette façon, il n’y a pas de distinction entre les utilisateurs qui ont besoin d’exigences précises en matière d’accessibilité et ceux qui n’en ont pas besoin.

Comme le rappelle le Giornale della libreria « le résultat de ce processus a été le papier E-books for all, un manuel utile pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du livre soucieux de s’intégrer dans un écosystème de l’édition numérique qui soit pleinement accessible ».

Enfin, Cristina Mussinelli, secrétaire générale de la fondation LIA affirme toujours au Giornale della Libreria que « l’optimisation d’un produit pour cette cible [les utilisateurs handicapés] améliore l’expérience de tous les utilisateurs (...) L’accessibilité est une approche stratégique, une culture et une vision : la choisir, c’est faire croître son entreprise au nom de l’inclusion ».

Pour un “écosystème de l’édition accessible”

C’est ce qu’essaye de faire depuis longtemps la fondation LIA, dont Mario Barbuto, président de l’Union italienne des aveugles et malvoyants (UICI), a été reconduit le 20 janvier dernier par le conseil d’administration à la présidence pour les trois prochaines années.

Cette fondation, une organisation à but non lucratif, a été créée par l’AIE (Association des éditeurs italiens) avec l’UICI. Elle accompagne et soutient les éditeurs italiens afin que tous ceux qui ont des difficultés à lire ou à voir les produits de l’édition imprimée puissent bénéficier d’une lecture de qualité et d’un catalogue de lecture tout aussi large.

Son objectif est donc de créer un écosystème de l’édition accessible à tous : elle promeut non seulement la recherche et l’innovation technologique, mais aussi la diffusion d’une culture inclusive de l’accessibilité.

Elle travaille aussi sur l’accessibilité des plates-formes, des sites web et des applications : après avoir analysé les infrastructures, la fondation publie, d’après les mots de Mussinelli, « une déclaration : un document qui décrit le cheminement stratégique et opérationnel suivi par l’entreprise pour aborder la question de l’accessibilité et les caractéristiques d’accessibilité de la plate-forme ».

Un catalogue de 26.000 ebooks accessibles

Le projet initial de la fondation, lancé en 2011, consistait à créer un catalogue de livres accessibles : à ce jour, 26 000 livres numériques accessibles peuvent être consultés sur le site. Ils peuvent aussi être achetés directement sur les librairies en ligne liées : Apple Libri et Google Play.

Comme le rappelle le site de la fondation, en 2017 l’UICI - l’Union italienne des aveugles et malvoyants (UICI) a rejoint la fondation en tant que membre institutionnel, et en 2019 la Bibliothèque italienne pour les aveugles « Regina Margherita » de Monza et l’AID – Association Italienne Dyslexie — se sont ajoutées.

Pour la première fois au niveau international, donc, une fondation rassemble les principales organisations engagées pour assurer l’accès des personnes handicapées aux publications. Aujourd’hui elle collabore avec 47 marques d’édition et la principale plate-forme italienne de prêt numérique, MLOL.