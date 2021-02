L'Europe dresse un bilan de la pandémie 2020 pour l'industrie du livre

La recherche menée par le Centre d’études Eurochamber, pour le compte de la Commission Culture détaille la tendance dans toute l’Europe. Avec un premier constat, une chute des ventes en librairies, entre 75 % et 95 % dans la plupart des pays où un confinement a été mis en place. Évidemment, la France ne fait pas exception.

L'hécatombe, voire pire

Certains pays, comme l’Autriche, ont basculé à 74 % de pertes durant la seconde quinzaine de mars, quand la Belgique a enregistré 50 % de pertes sur tout le mois, contre 30 % en Allemagne, marché plus résilient. La France affiche 50 %, sauvant les meubles, alors que pour le Portugal, 78 %, l’Espagne, 80 % et la Roumanie, 85 %, la situation fut lourde de conséquences.

Côté éditeurs, les reports et annulations se sont accumulés : en Bulgarie, 500 à 1000 titres de moins pour 2020 étaient prévus, soit 10 à 20 % de publications oubliées. Finalement, 87 % des éditeurs n’ont rien fait paraître durant le confinement. Au cours de la seconde quinzaine de mars, les éditeurs français ont reporté 5236 ouvrages et mi-mai, 18 % des titres prévus en 2020 ont disparu.

FRANCE: la douloureuse année Covid pour les libraires

En Grèce, 75 % des titres sont passés aux oubliettes à la fin mars : un cinquième de la production annuelle a disparu. Pour les éditeurs tchèques, on indique 15 % de reports, mais en Italie, fin mars, 23.200 livres furent annulés ou reportés, soit un tiers de la production annuelle. Durant le deuxième confinement, les publications ont diminué de deux tiers.

Les bibliothèques ont également été frappées : malgré des assouplissements d’offres pour le numérique. Ainsi, au Royaume-Uni, les prêts numériques ont augmenté de 200 %. Les bibliothèques parisiennes affichaient en mars un facteur multipliant par cinq les téléchargements d’ebooks.

ITALIE: l'apocalypse a pour nom coronavirus

Évidemment, toute la chaîne fut paralysée : les cessions et acquisitions de droits, la logistique, la promotion, tout fut stoppé. Et pour les sociétés, le recours au chômage partiel fut un impératif : deux tiers des éditeurs d’Italie y ont eu recours, ou l’envisageaient. Début avril, éditeurs et libraires indiquaient qu’ils risquaient la faillite sans cette mesure. Et les problèmes de liquidité ont afflué de toutes parts.

Ce point touche bien entendu les auteurs et traducteurs : 97 % d’entre eux ont connu des pertes de revenus, du fait de l’annulation d’intervention. 64 % estiment que les reports de leurs livres en entraîneront d’autres, et 40 % redoutent les contrats reportés ou les retards dans les versements de droits.

Du numérique, littéralement et dans tous les sens

En République tchèque, la plupart des grandes maisons ont cessé de payer les facturations des traducteurs et correcteurs. Et partout en Europe, les éditeurs ont distribué des livres numériques et des oeuvres gratuitement aux bibliothèques sans consulter les auteurs - nous avons demandé des précisions sur ce point. Dans le même temps, Amazon a considérablement baissé le prix de vente des ebooks, là où il le pouvait – impliquant une rémunération moindre pour tout le monde.

L’annulation de salons et d’événements publics a prolongé la tendance.

En avril, pour les grandes librairies de France, on parle de 96 % de pertes de revenus, et 89 % pour les petites. En Espagne, 90 % en moyenne et 85 % en Italie. Pourtant, les nouveaux modèles de distribution – click and collect – ont permis de contenir l’hémorragie. En Italie, les librairies ont réalisé 71 % de chiffre d’affaires en moyenne, contre 85 % de pertes pour l’ensemble du secteur.

Les ventes en ligne ont grimpé en France : 52 % de mieux en mars, 180 % en avril. Certains acteurs ont doublé voire triplé leurs revenus. Mais rien n’a pu compenser les pertes liées aux magasins.

Enfin, si le livre numérique a connu une belle embellie, le livre audio a aussi profité de cette période : 33 % des personnes en Europe ont écouté un audiolivre durant ces périodes, indiquait une étude du Global Web Index d’avril 2020. Or, en parallèle, le piratage pour obtenir des ouvrages gratuitement a fortement cru : en Espagne, par exemple, on estime qu’il a triplé…

L'étude (en anglais) peut être consultée à cette adresse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0