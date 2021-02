La littérature tchèque en français : Milan Kundera, et tant d'autres à découvrir

Notre but n’a pas été d’établir une bibliographie exhaustive, mais de vous proposer un outil pratique de l’ensemble de ce qui est disponible, en ce moment dans la distribution, de la traduction de la littérature tchèque en français. Nous savons que le résultat sera dynamique, prêt à être complété et actualisé au fur et à mesure du temps. Nous souhaitons que cet ouvrage rende service surtout aux libraires et aux bibliothécaires, mais aussi à tous les amoureux du livre, et nous espérons qu’il leur permettra de (re)découvrir et de compléter leurs bibliothèques et leurs fonds.

Littérature tchèque : définition

L’inspiration nous est venue, en 2019, quand le Salon du Livre parisien a été annulé et nous avons mis en place la Librairie tchèque éphémère au Centre tchèque. Nous avons découvert combien de titres de référence avaient été épuisés et auraient mérité une réédition, combien d’autres sont rares et encore disponibles, combien de titres dans les domaines comme la jeunesse ou la bande dessinée disposent de traductions excellentes et pourtant peu connues.

Et surtout, combien d’auteurs et autrices tchèques que l’on souhaiterait faire découvrir aux lecteurs français, n’ont jamais été traduits.es. Encourager des nouvelles traductions et les aider d’une façon suivie reste un des buts majeurs de ce catalogue.

Dès le début de la rédaction, une question brûlante est apparue. Qu’est-ce que c’est la littérature tchèque, quels critères établir et quel ordre thématique proposer ? Nous nous sommes efforcés de rassembler la production littéraire dans son contexte le plus large. Les thématiques choisies apparaissent dans les chapitres : romans et récits, poésie, théâtre, littérature jeunesse et bande dessinée.

Dans cette première édition, nous n’avons pas intégré les sciences humaines et sociales, les essais politiques, sociologiques ou théologiques (Tomáš Halík, Donner du temps à l’éternité : la patience envers Dieu, éd. Cerf), pour se concentrer sur la littérature. C’est pour cette raison que vous allez trouver Václav Havel référencé dans la section Théâtre. Nous envisageons néanmoins d’élargir le catalogue vers ces domaines dans les prochaines éditions.

La place européenne

Pour définir la littérature tchèque, nous avons choisi de considérer l’Europe centrale comme un carrefour de cultures et Prague comme un laboratoire culturel, la capitale du dialogue transnational, un lieu d’inspiration et de création littéraire. Nous n’avons pas souhaité omettre la littérature juive et allemande de Prague sans laquelle le panorama de la littérature moderne tchèque ne serait jamais complet. Max Brod, Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Gustav Meyrink, Leo Perutz ou encore Franz Werfel sont des auteurs imprégnés du genius loci de Prague et vice versa, leurs œuvres ont fatalement enrichi l’imaginaire de cette ville.

Comment pourrait-on résumer en quelques mots les romanciers, nouvellistes et tous les ouvrages figurant dans ce catalogue ? Certes, on y trouve des grands classiques qui font incontestablement partie de la pléiade mondiale. Je pense à Karel Čapek dont La Guerre des salamandres (trad. Claudia Ancelot) est une vraie redécouverte en France, à Hašek et la figure immortelle de son Švejk, à Hrabal et sa poétique spécifique, ses Petites perles au fond de l'eau (non traduit) et sa quête infatigable de montrer les miracles de la vie quotidienne. Ou encore à Milan Kundera, Tchèque d’origine, Français d’adoption, qui appartient aux auteurs les plus influents du XXe siècle.

Cependant, dans ce catalogue, on trouve une nouvelle génération d’auteurs tchèques qui s’expriment aussi aisément dans les deux langues, comme Patrik Ouředník, Martin Daneš, Lenka Civade Horňáková, Jean-Gaspard Páleníček ou Pavel Hak.

Traduire, et transmettre

Les traductions disponibles dévoilent aux lecteurs curieux la littérature patrimoniale du 19e siècle de Karel Hynek Mácha ou de Božena Němcová, les écrits lyriques et poétiques de Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Petr Král ou Jan Vladislav, les textes saisissants d’Ota Pavel ou Karel Poláček, les récits des rescapés de la Shoa tels Josef Bor, Avigdor Dagan, Petr Ginz ou Helga Weissová, sans oublier les voix de la dissidence et de la quête acharnée de la liberté de Josef Jedlička, Karel Pecka ou Jan Zábrana dans son journal intime exceptionnel.

La traduction française de la littérature tchèque ne s’arrête heureusement pas là. La génération des années 90’ se fait entendre par Jáchym Topol et celle encore plus jeune est représentée ici par Marek Šindelka ou Petra Hůlová. Ceci nous démontre que le courant littéraire ne cesse de passer entre la France et la Bohême, que le dialogue continue.

Je souhaite remercier les éditeurs, les traducteurs et les traductrices pour leurs efforts incessants en faveur de la littérature tchèque. Je remercie aussi tous les collaborateurs sans lesquels ce catalogue n’aurait jamais vu le jour. Et enfin, chers lecteurs profitez de ce voyage littéraire à la rencontre des auteurs tchèques.

Jiří Hnilica

