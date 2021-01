Un pacte européen pour la lecture impliquant tous les pays de l'Union

Une cause nationale, la belle affaire : la lecture doit devenir une cause européenne globale. Ainsi, explique-t-il, « à l’occasion du dernier conseil informel des ministres européens de la culture, j’ai lancé le défi d’un pacte européen pour la lecture à mes collègues », indique le ministre du Patrimoine culturel et du Tourisme.

Et de souligner « la nécessité d’un engagement commun fort de l’Union et des pays membres pour la promotion de la lecture, en adoptant des outils pour soutenir et protéger la librairie indépendante ». Un projet qui passerait par des mesures économiques, des allégements fiscaux, un soutien et une formation à la profession d’éditeur.

Selon lui, la phase critique que nous traversons, « marquée par les questions de santé, et dans le même temps, les difficultés pour les systèmes économiques », a des conséquences insidieuses. La pandémie aurait fait oublier aux pouvoirs publics le besoin d’un engagement fort « dans le secteur avec des mesures de soutiens propres ».

Les ministres européens ont-ils accepté de relever le défi ? On l’ignore. Pour l’heure, l’Italie travaille à la rédaction d’une loi organique autour du livre – avec l’espoir que les évolutions politiques ne l’interrompront pas. Cette dernière doit aboutir à un lot de mesures, similaires à celles adoptées pour le cinéma et le spectacle vivant.

Autrement dit, « un soutien de manière stable et constant à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, aux libraires, aux éditeurs, aux distributeurs et aux auteurs », conclut le ministre, dans un communiqué.

Les librairies approuvent

Le président de l’Association des libraires italiens, Paolo Ambrosini a immédiatement sauté sur l’occasion. Présentant les données du marché du livre italien sur 2020, il souligne que ce secteur est parvenu à mieux s’en sortir que d’autres face à la crise Covid. Mais ces résultats découlent de l’entrée en vigueur de la loi sur le livre du 25 mars dernier, autant que des capacités déployées par la chaîne du livre.

« L’avenir est semé d’embûches et jamais autant qu’en cette période il ne sera nécessaire de mettre en œuvre un pacte dans la chaîne d’approvisionnement, comme le demande l’ALI depuis quatre ans », insiste-t-il. « Si nous parvenons, tous ensemble, à définir une stratégie pour faire face aux défis qui déjà bousculent nos entreprises, ce qui est aujourd’hui un problème peut devenir une opportunité demain. »