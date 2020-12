Une deuxième édition pour le Festival Effractions de la Bpi

Créé par la Bpi en 2020, le festival de littérature contemporaine Effractions met en avant une littérature qui confronte et interpelle, au sein d'une bibliothèque sensible aux questions de société et aux débats de notre temps.

Cette orientation affirmée questionne l'appropriation du réel par les écrivains, et la façon dont il fait irruption dans la fiction contemporaine, la manière dont les journalistes ou essayistes font récit. Elle permet d'interroger leur pratique d'écriture et de stimuler la réflexion littéraire par le biais de rencontres, d'ateliers, de performances, de lectures et d'entretiens. Cet axe de travail rend possible une programmation diversifiée, à l'heure où les genres s'imbriquent et se défont et où l'hybridité se joue des catégories de l'édition.

La programmation, qui fait la part belle aux auteurs de la rentrée littéraire de septembre 2020 et de janvier 2021, ne se limite pas à la « non-fiction » mais embrasse tous les genres littéraires lorsqu'ils travaillent des thématiques fortes entrant en résonance avec les débats contemporains.

SOCIETE: théâtres fermés, bibliothèques ouvertes... Un problème ?

Parmi les autrices et auteurs invités : Léïla Slimani, Alice Zeniter, Sarah Chiche, Laurent Mauvignier, Ivan Jablonka, Sylvain Prudhomme, Robert Bober, Olivia Elkaïm, Gauz, Celia Levi, Thomas Flahaut, Colin Niel, Sophie Divry, Camille Ammoun, Léna Mauger, Noémie Lefebvre, David Vandermeulen, Yamina Benahmed Daho, Lucie Taïeb, Camille Reynaud, Raphaël Krafft, , Camille Schmoll, Carl Norac et bien d'autres.

Le festival est entièrement gratuit et ouvert à tous.