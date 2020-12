Les éditeurs saluent un soutien européen spécifique au livre

« Nous avons pu obtenir davantage de fonds pour ces secteurs et nous pouvons désormais leur apporter un soutien de 2,2 milliards d'euros, plus que jamais auparavant. Il s'agit non seulement d'une reconnaissance symbolique de l'importance de la culture, mais cela nous permettra de financer davantage de projets et d'aider le secteur à se remettre des conséquences de la pandémie de COVID-19 », s'est félicitée la présidente de la commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen, Sabine Verheyen (PPE, Allemagne).

En août dernier, plusieurs organisations européennes du secteur du livre avaient fait part de leur inquiétude vis-à-vis des discussions autour du budget de l'Union européenne. À l'époque, le Parlement s'opposait à un budget jugé trop faible pour la période 2021-2027, à 750 milliards €. Dans un message commun, les organisations estimaient qu'un tel montant menaçait les programmes culturels, notamment Europe créative.

Doté d'un budget spécifique de plus de 2,4 milliards €, soit 1,8 milliard € à prix courants et une enveloppe complémentaire de 0,6 milliard € aux prix de 2018, le programme peut aborder sereinement la période 2021-2027, qui ne sera pourtant pas de tout repos, avec l'impact de la crise sanitaire.

Un volet spécifique au livre

La Fédération des Éditeurs européens (FEE), en particulier, se réjouit d'un volet spécifique au livre, qui « contribuera à des actions ciblées promouvant la diversité, la créativité et l'innovation, la promotion de la littérature européenne au-delà des frontières, en Europe et au-delà, mais aussi dans les bibliothèques, la formation et les échanges pour les professionnels du secteur, les auteurs et les traducteurs ainsi que les projets transnationaux de collaboration, d'innovation et de développement du secteur ; des actions ciblées favorisant la traduction littéraire et — si possible — son adaptation dans des formats accessibles aux personnes handicapées ».

Cet accord autour d'Europe créative intervient quelques jours après une autre annonce, le 11 décembre dernier, qui concernait cette fois Horizon Europe, un programme pour le développement de la recherche et de l'innovation. 2,3 milliards € seront alloués à la ligne « Culture, créativité et société inclusive », pour financer la création d'un « European Cultural Heritage Cloud », une plateforme de stockage patrimoniale « dans le nuage ». Cette dernière permettra aux institutions culturelles européennes de collaborer plus facilement.

LIVRE: les manifestations littéraires européennes se fédèrent

L'Institut européen d'innovation et de technologie, pour sa part, devrait développer les partenariats publics-privés avec les acteurs culturels, se félicite la Fédération des Éditeurs européens (FEE).

La mise en œuvre du nouveau programme Europe créative est prévue pour le début de l'année 2021, jusqu'en 2027, donc.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0