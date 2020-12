Quel apprentissage de la lecture pour un enfant non-voyant ou malvoyant ?

En France, plus d'un million de personnes sont concernées par des handicaps qui nécessitent la mise en œuvre de solutions particulières pour la lecture. On compterait dans le pays 207.000 personnes aveugles, 932.000 autres malvoyantes moyennes, et 560.000 malvoyants légers.

Pour cette population, l'apprentissage de la lecture reste difficile, au moins autant que sa pratique : seuls 10 % des ouvrages publiés disposeraient d'une version accessible pour eux, selon une étude récente menée par la Hadopi.

« Mais l'éveil à l'écrit est aussi possible par le toucher, par la voix », avance l'émission À vous de voir : « Partageons les expériences de Yacine, 5 ans, aveugle, qui aime tant les livres et les histoires... Partons à la rencontre d'éducateurs, d'auteurs, d'éditeurs et de chercheurs pour découvrir les dernières avancées scientifiques et les techniques d'adaptation de livre tactile... Saisissons ce qui joue dans cette étape décisive, lors des premières années de vie du futur lecteur. »

CULTURE: comment rendre le patrimoine culturel plus accessible

Le documentaire, de 26 minutes, sera diffusée le lundi 4 janvier prochain à 9h15 sur France 5. Il a été réalisé par Claire Judrin, et produit par Bleu Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, avec le soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (Unadev).

Photographie : Ralph Aichinger, CC BY 2.0