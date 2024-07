Crunchyroll ouvre sa première boutique en ligne

Les passionnés d’anime de 34 pays européens peuvent désormais accéder à une vaste sélection de mangas, DVD et Blu-ray, figurines, accessoires, vêtements, musiques, et bien plus encore avec le lancement du Crunchyroll Store en Europe.

Cette boutique en ligne, gérée par Crunchyroll, est désormais disponible en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les fans européens pourront ainsi vivre leur fandom grâce à des produits dérivés, garantis sans contrefaçon. La logistique sera, quant à elle, gérée au niveau régional pour garantir un service rapide et efficace.

L’expansion e-commerce de Crunchyroll propose des produits officiels sous licence, selon les régions et territoires, permettant aux fans d'exercer leur passion sur un unique site. Les abonnés peuvent profiter d’avantages spéciaux, tels que des accès anticipés et des réductions échelonnées selon leur niveau d’adhésion.

« L’anime est plus qu’un loisir, c’est un style de vie et, en ouvrant le Crunchyroll Store en Europe, les fans localisés dans ces pays auront accès à la destination ultime qui rassemblera les produits dérivés et objets de collection inspirés de leurs anime préférés », a déclaré Terry Li, Executive VP of Emerging Business chez Crunchyroll.

Rassembler les passionnés

Crunchyroll connecte les fans d'anime et de manga dans plus de 200 pays et territoires. La plateforme de streaming offre non seulement un grand nombre d'anime, mais également des expériences autour d’événements, de cinéma, de jeux, de produits de consommation, d’objets de collection et d'édition de manga.

Crunchyroll, LLC est une coentreprise indépendante entre Sony Pictures Entertainment et Aniplex, une filiale de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., toutes deux appartenant à Sony Group Corporation, située à Tokyo.

Crédits image : Crunchyroll