Aux États-Unis, Simon & Schuster “retrouve son indépendance

Convoité par le géant Penguin Random House et d'autres acteurs mondiaux de l'édition — dont le groupe Lagardère, pendant un temps — Simon & Schuster a finalement été acquis par le fonds d'investissement KKR, qui s'est rarement mêlé de livres et de littérature.

La transaction à 1,62 milliard $ a été menée à bien ce 30 octobre, et a visiblement satisfait le PDG du groupe, Jonathan Karp. Dans un courrier aux salariés de S&S, il rappelle que la société n'a pas été indépendante depuis 1975 « et sa vente à Gulf + Western ». Si elle appartient bien à KKR, elle ne se trouve pas, en effet, intégrée à un conglomérat médiatique, comme cela était le cas au sein de Paramount.

« Si nous en sommes là, c'est grâce à notre engagement sans faille et à notre investissement, afin de fournir le meilleur accompagnement aux auteurs et à leurs livres, et je suis convaincu que poursuivrons dans cette voie à l'avenir », assure encore le PDG.

Comme promis au moment de l'annonce du rachat, KKR mettra rapidement en place un actionnariat salarié, afin de permettre aux travailleurs de la société d'en acquérir des parts et « de faire entendre leurs voix pour façonner notre futur », souligne Karp.

4,2 % du marché du livre

Après l'intervention du gouvernement américain pour éviter une concentration aux mains d'un seul groupe, à savoir Penguin Random House, Simon & Schuster n'est pas pour autant un poids plume du secteur.

À lui seul, ce groupe fondé en 1924 pour éditer des recueils de mots croisés représente désormais 4,2 % du marché du livre américain, et même jusqu'à 9 % pour les seuls ouvrages imprimés.

Au programme, pour la suite des opérations, « étendre l'offre éditoriale à de nouveaux genres et catégories, multiplier les partenariats de distribution et accélérer la croissance vers les marchés internationaux », avec des investissements conséquents prévus par le fonds KKR, un des plus puissants du monde, avec 290 milliards $ de chiffre d'affaires annuel.

Pour l'instant, les opérations se concentrent sur la création, au sein de S&S, des postes et instruments logistiques et opérationnels qui étaient autrefois pris en charge par la structure Paramount. Reste à savoir si, dans quelques années, KKR cédera Simon & Schuster, avec une belle plus-value à la clé...

Photographie : logo de Simon & Schuster (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)