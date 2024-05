L'Art de ne pas dire : Clément Viktorovitch, seul sur scène

Il s'agira de la première édition, gratuite et ouverte à tous et qui se déroulera les 29 et 30 juin 2024 sur la place Saint-Germain-des-Prés, au cœur même du poumon artistique du quartier le plus littéraire de Paris. Imaginé par Carole Fernandez, le Salon accueillera 70 auteurs et sera composé de plumes de renoms, de nouveaux talents, d’écrivains de fiction et non-fiction et d’auteurs jeunesse.