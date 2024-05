Bretagne : rendez-vous en juin pour le festival jeunesse Livres en Scène

Le programme inclut des lectures chantées, des concerts dessinés, des contes, des fresques participatives et des spectacles, mettant les livres à l'honneur de manière créative et engageante.

Parmi les participants, on retrouve des artistes et des auteurs tels que Yves Cotten, Victor Hussenot, et Ronan Mancec de la Compagnie La mort est dans la boîte, ainsi qu'Anne-Laure Bondoux et Sean Seago. Le duo Marie Bobin et François Gaillard, la Compagnie Les bruits sonnants avec Stéphane Nicolet et Étienne Roux, Clémence Sabbagh, et le duo Kalmedaz composé de Maria Diaz et Jack de Almeida enrichiront également le festival avec leurs performances.

Parmi les temps forts, Yves Cotten, auteur et illustrateur pour la jeunesse, animera un atelier de dessin. Connu pour ses ouvrages qui captivent les enfants avec des récits riches en aventures et en découverte, il partagera son expertise en racontant et en illustrant des histoires captivantes.

Marie Bobin et François Gaillard offriront une session intitulée Tracer la route, où ils présenteront des contes illustrés qui explorent les voyages mentaux et physiques à travers des paysages somptueux et des récits poignants.

Victor Hussenot, récipiendaire de l’Éducation nationale pour la fresque participative, invite les participants à explorer le thème Le temps qu’il fait, Mélancolie. Cette session se concentrera sur l'expression créative à travers des dessins et des histoires qui reflètent les états d'âme personnels.

Le festival se caractérise également par ses interactions musicales, notamment avec la performance de la Compagnie Le mot est dans la boîte, qui se tiendra le 29 juin à La Pluie d'Étoiles, Pont-Croix. Cette séance mettra en scène des lectures chantées des étoiles de routes et des royaumes, promettant une expérience immersive et mémorable.

Clémence Sabbagh prendra la scène avec La grande course des Jean, une série de lectures humoristiques basées sur les histoires captivantes de personnages nommés Jean, explorant les nuances de leur vie quotidienne à travers des histoires pleines de rire et de réflexion.

Ce festival est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à se connecter avec la littérature d'une manière innovante et interactive, offrant des perspectives enrichissantes sur la narration, l'illustration et la musique, tout en célébrant la joie de lire. Ici le programme complet.

Crédits photo : Livres en scène