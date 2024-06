En 2024, où en est le livre numérique en France ?

37,71 millions € d’ebooks de Littérature écoulés en 2023, cela représente 14,51 % de mieux que l’année passée. Pour autant, le genre ne pèse toujours que 6,01 % des ventes totales, loin derrière le Scolaire (13,83 %, pour 41,03 millions €) et l’indétrônable Professionnel/Universitaire (44,52 %, pour 185,9 millions €).

Or, ce dernier est en repli de 4,61 %, « notamment en raison de la décision prise par certaines organisations publiques ou internationales de basculer leurs publications en open data », analyse le SNE. A contrario, la romance a grandement aidé à ce que grimpent les ventes dans la catégorie Littérature.

Quant à la section fourre-tout (jeunesse, BD, pratique, documents et actualités, etc.), baptisée Édition grand public, elle recule de 1,28 % pour atteindre 18,37 millions €.

Supports et canaux

Ces 283 millions € de l’édition numérique représentent bien 10,1 % du chiffre d’affaires total des éditeurs –2,796 milliards €, en légère hausse de 1,16 % du fait de ce que le prix unitaire des livres a augmenté de 2,6 % en 2023. N’oublions en effet pas que le nombre d’exemplaires a chuté de 1,96 %, passant de 448,5 millions d’exemplaires à 439,7 millions.

Sans opérer de distinction entre téléchargement et streaming, le SNE pointe que 28,6 % des ventes d’ebook sont effectuées par ces deux solutions. En revanche, les bouquets et portails, à travers les abonnements et ventes de licences d’utilisation de contenu représentent 69,7 %.

Reste alors à comprendre qui sont les lecteurs qui achètent sur support physique (CD, DVD ou clé USB), car ils représentent 0,7 % des ventes et les amateurs d’applications – 0,9 % des ventes.

L'évolution du webtoon à venir

Pour l’année 2024-2025, le SNE lance par ailleurs un appel à participations, pour obtenir des statistiques concernant le webtoon. Le modèle économique des différentes plateformes varie, mais ils s’appuient tous sur l’impatience des lecteurs. Les premiers chapitres sont généralement offerts gratuitement, puis il faut soit patienter pour continuer la lecture gratuitement, soit acheter des jetons numériques (ou coins) pour accéder aux épisodes suivants.

Le SNE a mis à jour son questionnaire numérique en y intégrant le format webtoon pour obtenir une première mesure de ce phénomène. Cependant, le faible nombre de réponses reçues ne permet pas de dresser une évaluation de ce marché. Le syndicat invite vivement les éditeurs à fournir leurs données concernant le webtoon lors de la prochaine enquête statistique de 2025, portant sur les données de l’année 2024.

Les paroles s'envolent, les mots manquent

De même pour le Livre audio : avec seulement une douzaine de répondants « et l’absence de certains acteurs du marché dans l’échantillon », difficile de proposer des données fiables. La 13e édition du Baromètre sur les usages des livres imprimés, numériques et audio révèle que 5 millions de Français ont écouté au moins un livre audio physique et 4 millions un livre audio numérique au cours des 12 derniers mois.

Le profil de ces auditeurs est jeune, masculin, et grands consommateurs de contenus digitaux tels que SVOD, réseaux sociaux, vidéos en ligne, jeux vidéo et podcasts. Ils sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. Les CSP+ et les familles avec enfants sont également fortement représentées parmi les auditeurs de livres audio, qu’ils soient physiques ou numériques.

Cette tendance est soutenue par le taux d’équipement des Français en appareils numériques et enceintes connectées, ainsi que par le format dématérialisé (MP3), qui facilite l’écoute en mobilité ou en pluriactivité, notamment sur smartphone.

Des facteurs conjoncturels, comme les périodes de confinement des années 2020 et 2021 et la mise en place du Pass Culture, ont aussi accéléré le développement de l’écoute de livres audio, de nombreux achats ayant été effectués par les jeunes lecteurs de 18 ans et plus.

