Pédopornographie: une enquête ouverte à l'encontre de Bastien Vivès

L’Affaire Bastien Vivès se poursuit. Suite à deux plaintes à son encontre, le parquet de Nanterre a confirmé ce vendredi 6 janvier qu’une enquête préliminaire pour diffusion d’images pédopornographiques était ouverte.

Fin décembre, l’association la Fondation pour l’enfance avait déposé une première plainte devant le parquet de Paris. Elle visait déjà les trois albums qui « livrent des représentations de mineurs, dans des situations sexuellement explicites, présentant indubitablement un caractère pornographique » rappelle France Info.

La bande dessinée en question

Et de poursuivre en décrivant Les melons de la colère comme un récit où « Bastien Vivès met en scène Magalie, jeune fille mineure qui subit des agressions et viols à répétition. Des relations incestueuses sont également mises en scène entre Magalie et son frère, Petit Paul ». Selon l'association « l’absence de consentement » serait « présent[ée] comme évidente. »

Un second organisme, Innocence en danger, a également déposé plainte dans la foulée. Elle voyait dans les trois ouvrages de Vivès, non seulement de la diffusion d’images pédopornographiques, mais aussi de l'incitation à commettre des agressions sexuelles sur mineurs, et de diffusion à un mineur de messages violents.

Ces deux accusations ont ainsi mené à l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée à la Brigade de Protection de la Famille (ex-protection des mineurs). Cette dernière s’intéressera en premier lieu à la diffusion d’images pédopornographiques, mais les enquêteurs ne sont pas dans l’obligation de se cantonner à cette seule infraction au cours de leurs recherches.

À l’approche du FIBD 2023, l’auteur de BD de 38 ans, figure du 9e art, avait été pris au cœur d’une polémique. En cause des accusations de promotion de la pédopornographie tant dans ses ouvrages que dans certaines de ses déclarations publiques. Après plusieurs jours de débats et une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, l'exposition devant lui être consacrée au Festival d'Angoulême avait fini par être annuler, des suites de « menaces physiques » visant l’auteur et les organisateurs.

Dès sa parution chez Glénat en 2018, Petit Paul avait fait l’objet d’un signalement de l’association Face à l’inceste. L’association demandait alors un retrait de l’ouvrage. La plainte fut classée sans suite pour « absence d’infraction » en février 2019, selon le parquet de Nanterre.

La maison s’était défendue en avançant qu’« aussi obscène et provocatrice qu’on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n’a jamais eu pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l’abus de mineur de quelque manière que ce soit. »

Crédit Photo : Konbini (Youtube)