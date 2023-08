Rosigny Zoo

- Vous allez danser où, maintenant que vous avez plus de salle ? - Retour aux sources, dans la street, t'as capté. Après Saison des Roses (Prix du public / Festival d'Angoulême 2020), Chloé Wary revient à Rosigny-sur-Seine pour suivre quatre amis d'enfance à la croisée des chemins face à leur vie d'adulte : comment quitter la famille et tracer sa route sans trop renier ses idéaux ? Leurs trajectoires sont percutées par la politique de la mairie, qui démolit des espaces familiers pour en reconstruire des fonctionnels et plus rentables. Y aura-t-il encore après ça des zones sauvages, pour le hip-hop et pour tout le reste ?