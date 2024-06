Porter la BD sur scène, le nouveau projet de Comics Beyond

Le premier appel à candidatures de Comics Beyond, lancé le 16 février 2024 et clos le 17 mars 2024, s’est clôturé avec succès, attirant plus d’une centaine de personnes provenant de toute l’Europe. Douze créateurs ont été retenus pour une session de formation qui se tiendra à Amadora au début de juillet.

Transformer la BD en spectacle

Il est désormais temps d’ouvrir cette seconde session d’appel à projets, toujours dans le but de développer les carrières d’artistes européens de bande dessinée. Cette fois-ci, quatre duos artistiques seront choisis pour créer quatre spectacles de BD, de la création d’un concept original jusqu’à la représentation sur scène, en direct.

À LIRE – Europe Créative : quelles nouveautés pour l'édition et la traduction ?

Les créateurs sont tenus de mêler le 9e art à d’autres arts de scène, sans l’obligation nécessaire d’avoir un dessinateur de BD au sein du duo. Détail important, et étonnant, la narration doit être faite avec le moins de mots possible, voire aucun.

Il peut s’agir d’un concert avec une expérience unique de dessin en direct, d’un spectacle de danse impliquant une création BD, ou il est possible d’utiliser des marionnettes, du théâtre, du cinéma et bien d’autres choses — la créativité étant l’unique limite. Le tout, évidemment, de manière totalement indépendante.

Un projet qui dépasse les frontières hexagonales

Un jury, constitué de professionnels et d’un représentant de chaque structure partenaire, évaluera chacune des candidatures. Une fois sélectionnés et leurs projets achevés, les candidats présenteront leurs spectacles à deux reprises, une première fois dans le cadre des événements des partenaires de Comics Beyond (concerts, festivals et autres), et une seconde fois dans d’autres événements en Europe.

Afin de maximiser leurs chances, et de cultiver la créativité, les candidats sélectionnés seront aidés par un membre partenaire de Comics Beyond, pour ajuster certains aspects artistiques et techniques. Ils bénéficieront d’un budget de 3000 € pour financer leur projet.

La période de candidature prendra fin le 15 septembre 2024, il est donc encore possible de déposer un dossier. Les résultats seront annoncés fin octobre.

Effervescence européenne

Le dispositif Comics Beyond est soutenu par la Commission Européenne, dans le cadre du programme Europe Créative — Projets de coopération culturelle. Quatre structures professionnelles de la bande dessinée de différents pays coopèrent pour faire de ce projet une réalité : le Musée de la BD à Bruxelles (Belgique), Amadora BD (Portugal), Rendez-vous BD Amiens (France), COMICON Napoli (Italie), en partenariat avec Escola Joso (Espagne), Art Bubble Festival (Danemark), Lakes International Comic Arts Festival (Royaume-Uni).

Piloté par le Musée de la BD à Bruxelles, Comics Beyond réunit tous ces partenaires internationaux, chacun travaillant sur différents aspects du projet, pour mener à bien la mission du projet et développer davantage un réseau de la bande dessinée européenne.

Crédit image : © Musée de la BD de Bruxelles