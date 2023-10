Saviano et les “salauds” d'extrême droite : 1000 € d'amende

Un dernier numéro sortira en librairie le 6 octobre prochain pour clore à nouveau l’aventure d'Alibi, débutée en 2011, jusqu’en 2015. Cinq ans plus tard, arrivait un mook trimestriel : textes plus longs, plus de photos et d'illustrations, de nouvelles rubriques, ainsi qu'une maison d'édition et un podcast. 3 ans et 15 numéros d’une seconde vie portée par l’éditeur Dargaud, qui a choisi d’arrêter, faute d’avoir trouvé un équilibre financier.