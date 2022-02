230 dollars le livre dédicacé, et des millions en poche pour Donald Trump

Donald Trump a de quoi se réjouir : son bouquin a déjà été vendu à 200.000 exemplaires, a déclaré Sergio Gor à CNN, qui a fondé la maison d'édition Winning Team Publishing, afin de publier, notamment, les écrits de l'ancien président républicain. Une structure qui appartient d'ailleurs à un certain Donald Trump Jr., fils de l'ancien président...

Le média américain explique également que Donald Trump, pour cette édition, a bien perçu plusieurs millions de dollars d'avance. Une affaire rondement menée pour celui qui est resté plutôt discret depuis sa défaite face à Joe Biden et son bannissement de certains réseaux sociaux.

Rappelons également qu'à l'évocation des Mémoires de l'ancien président républicain, les grands éditeurs anglophones avaient immédiatement émis des réserves concernant une éventuelle publication chez eux. Ces maisons avaient craint une opposition de leur personnel, et s'étaient interrogées sur la possibilité d’obtenir, in fine, « un livre qui soit factuellement exact ».

Miser sur la « fanbase » de Donald Trump

Au vu des chiffres de vente avancés, le même Sergio Gor a annoncé la réimpression de 300.000 exemplaires supplémentaires. D'après les dires de ce dernier, le risque éditorial était limité : la base de « fans » de Trump était en attente de contenus exclusifs de la part de l'ancien président républicain.

On peut néanmoins nuancer ces beaux chiffres, quand on sait que les Mémoires signés par son éternel rival, Barack Obama, A Promised Land, Une terre promise en français, (Trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard), se sont écoulés à près de 2,6 millions d'exemplaires aux États-Unis en 2020, selon les chiffres de NPD Bookscan, et à plus de 3,3 millions d'exemplaires aux États-Unis et au Canada au cours du seul premier mois de publication ; sans parler des emprunts en bibliothèques en 2021 en Amérique du Nord. Si la nature des deux ouvrages n'est pas rigoureusement semblable, on peut affirmer sans risque que Donald Trump restera loin de ces ventes pharaoniques. En France, le texte d'Obama, publié chez Fayard, s'est écoulé à plus de 406.000 exemplaires (données : Edistat).

Un livre dans lequel on peut découvrir 300 photographies officielles réalisées par les services de la Maison-Blanche, et qui se vend déjà en tant qu'« objet de collection ». En effet, sur Amazon, il se monnaie déjà pour près de 1800 $, soit environ 1600 €. Sur Ebay, on tourne plus autour des 1000 à 1300 $, soit entre 800 et 1200 €.

En comparaison, les Mémoires de Barack Obama, en version dédicacée, se retrouvent sur eBay autour de 700 $, avec des offres qui toutefois grimpent dans les aigus : 2489 $ pour une édition Deluxe, ou encore, un exemplaire parti pour 7500 €. Ce fut à l’occasion d’une vente aux enchères en Roumanie. Pour John Reznikoff, fondateur d'University Archives, si la signature de Trump ne fait pas autant monter les prix, c'est parce qu'elle est plus facile à trouver.

De fait, les goodies et objets publicitaires affichant la bouille bronzée aux UV de Trump, sur lesquels l’ancien président a apposé sa signature, ne manquent pas : cravates, matelas, etc.

“La folle Nancy Pelosi dans le bureau ovale”

À côté ou en dessous de chacune des quelque 300 photographies libres de droits, se trouve une légende écrite par Trump, certaines même dans sa graphie si caractéristique. « Essayer d'écouter la folle Nancy Pelosi dans le bureau ovale — un tel désaccord naturel », peut-on ainsi découvrir à côté d'une des photos. Pour une autre image, et toujours au sujet de la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, on peut encore lire : « Elle criait et tremblait comme une feuille, elle est folle, d'où le nom “Crazy Nancy”. »

À ce jour, l'opus de Donald Trump est le seul texte publié par la maison d'édition de son fils, mais Gor affirme que Winning Team Publishing a signé deux autres auteurs conservateurs, dont les noms sont pour l'instant inconnus. « Trump veut publier un autre ouvrage après avoir vu le succès de celui-ci », ajoute-t-il, de quoi réjouir les partisans de l'ancien président.

La seule chose qui empêche Trump à l'heure actuelle d'ajouter sa signature à des dizaines de milliers d'exemplaires est, ironiquement, les problèmes de chaîne d'approvisionnement pour lesquels les députés républicains blâment son successeur, Joe Biden...

crédits photo : Gage Skidmore CC BY-SA 2.0