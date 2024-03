Manuscrit de “Hotel California” : les procureurs “manipulés

Le réseau solidaire avec la lutte palestinienne pour l'autodétermination, Bibliothécaires et archivistes en Palestine (LAP), a publié un rapport préliminaire, début février, sur les « archives, bibliothèques et musées à Gaza qui ont été détruits, endommagés ou pillés par les forces armées israéliennes depuis le 7 octobre 2023 ». Un bilan qui s'arrête à janvier 2024, et dont le but est de dénoncer « l'effacement de la culture et de l’histoire palestiniennes ».