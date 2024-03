Le général italien auteur d'un livre raciste et homophobe rattrapé par la justice  

En réalité, dès l'été 2023, le général Roberto Vannacci s'était trouvé au centre d'une polémique, jusqu'à être relevé de son poste de commandant de l'Institut géographique militaire, par le ministre de la Défense, Guido Crosetto, co-fondateur du parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Ce dernier avait évoqué la nécessité de préserver les valeurs constitutionnelles et républicaines.

Il avait par exemple publié sur X : « Le général Vannacci a partagé des points de vue qui jettent le discrédit sur l'armée de terre, la défense nationale et la Constitution. » Une opinion contrebalancée par des prises de position plus conciliantes de la part de hauts responsables du parti d'extrême droite, ou de figures de cette même droite, comme l'actuel vice-président du Conseil des ministres et ministre des Infrastructures et de la Mobilité durable, Matteo Salvini.

Pour preuve : le 4 décembre dernier, il était promu au poste de chef d'état-major du commandement des forces opérationnelles terrestres de son pays... Plus précisément chef d'état-major de COMFOTER, une des structures de commandement de l'Armée de Terre, en dessous du commandant en chef.

Incitation à la haine raciale

Le général Roberto Vannacci fait face à présent à des enquêtes et des sanctions judiciaires : le 26 février cette fois, l'agence de presse ANSA, relayé par Le Monde, a révélé que le parquet de Rome avait ajouté le nom du militaire à la liste des suspects pour incitation à la haine raciale, en raison de certains extraits de son ouvrage, Il Mondo a contrario. Cette décision fait suite aux plaintes déposées par plusieurs associations au cours des derniers mois.

Quelques passages les plus controversés du livre : « Le lavage de cerveau de ceux qui voudraient promouvoir l’élimination de toutes les différences, y compris celles entre les groupes ethniques, pour ne pas les appeler races », ou : « Paola Egonu (joueuse de l’équipe nationale de volleyball italienne, NDR) est italienne par sa citoyenneté, mais il est clair que ses traits somatiques ne représentent pas l’italianité. »

Pour cette seconde citation, il est actuellement en procès pour diffamation, intentée par la volleyeuse d'origine nigériane, mais italienne de nationalité.

Autres citations de l'ouvrage : « Chers homosexuels, vous n’êtes pas normaux, passez à autre chose, ou : « S’il n’est pas dans la nature de l’homme d’être cannibale, pourquoi le serait-il pour le droit à la parentalité ? Les couples arc-en-ciel ne sont pas normaux. La normalité, c’est l’hétérosexualité. Mais si tout vous semble normal, c’est la faute aux complots du lobby gay international. » Le général Vannacci décrit enfin un incident dans les transports parisiens où il aurait feint de perdre l'équilibre pour toucher une personne noire, afin de comparer sa peau à la sienne...

Se recycler dans la politique ?

Le 28 février, Giorgio Carta, l'avocat du général Vannacci, a déclaré que son client avait été suspendu pour une période de onze mois par le ministère de la défense. Cette suspension est là encore liée à la publication de son premier ouvrage, jugée comme une « violation du principe de neutralité » des forces armées, et contenant des « sources de divisions au sein de l’armée ».

Par ailleurs, le 24 février cette fois, Le Corriere della Sera révélait qu'une inspection décidée par l'état-major examine de possibles irrégularités concernant des primes et des remboursements non justifiés qui auraient eu lieu pendant sa période en tant qu'attaché militaire à Moscou de 2021 à 2022. Une enquête judiciaire sur les mêmes accusations a également été initiée.

En réaction aux procédures judiciaires contre le général best-seller, des soutiens, toujours classés à droite, comme Matteo Salvini, qui a par exemple déclaré sur X : « Une enquête par jour, c'est ridicule, à quel point le Général fait-il peur ? »

Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il Generale?

Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l’onore, la libertà e la sicurezza degli Italiani. pic.twitter.com/EFc8O6beUS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 28, 2024

L'homme de 55 ans envisage aujourd'hui de se réorienter en politique, avec les élections européennes approchant dans quatre mois, et le secrétaire de la Ligue exprimant clairement son souhait de voir le général rejoindre les rangs de son parti.

Cité par le Corriere della Sera, le général explique : « En onze mois, on a le temps de réfléchir à beaucoup de choses et aussi à l’invitation à la candidature proposée par la Ligue que, je l’ai déjà dit, je suis en train d’évaluer. »

Une autobiographie à venir

Sorti le 10 août à compte d'auteur, l'ouvrage de ce général italien a rencontré un premier succès sur Amazon, malgré son absence dans les librairies traditionnelles. Si Francesco Giubilei, éditeur et ancien conseiller du ministre de la Culture, a envisagé de le publier et de le distribuer dans toute l'Italie, son contenu jugé raciste et homophobe par certains, a annulé ce projet. Des librairies ont même refusé de le vendre, parlant d'acte de « désobéissance civile ».

Le Monde à l’envers s'est néanmoins écoulé à plus de 230.000 exemplaires, principalement via des ventes en ligne donc.

Interrogé sur la possibilité de réécrire le livre, Roberto Vannacci avait expliqué, avec ironie : « Si je devais passer le premier appel, je le ferais à Matteo Pucciarelli [le journaliste de Repubblica qui a initié la controverse avec un de ses articles] et Aldo Cazzullo [journaliste du Corriere della Sera], pour répéter l'opération marketing qui a apporté tant de succès à mon livre. »

À LIRE - Un livre raciste et homophobe en tête des ventes en Italie

Il prépare un nouvel ouvrage, autobiographique, Il coraggio vince (Le courage gagne), dont la sortie est prévue le 12 mars, aux éditions Piemme...