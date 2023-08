Un livre raciste et homophobe en tête des ventes en Italie

Un livre qui défend des thèses racistes et homophobes est au centre du débat public et politique en Italie. La gauche et une grande partie du monde intellectuel se sont ligués contre ce pamphlet, tandis que la droite, et en particulier le gouvernement, semble divisée.

Le ministre des Infrastructures Matteo Salvini (Lega) a en effet écrit, défendant ainsi d’une certaine manière la figure du général Vannacci au nom de la soi-disant liberté d’opinion : « Je refuse de penser qu’en Italie il y a un Big Brother qui dit ceci vous pouvez le lire et cela vous ne pouvez pas. Vannacci a effectué des missions en Somalie, en Irak, en Afghanistan, et a défendu son pays, son drapeau, ses hommes, et a dénoncé l’uranium appauvri qui a fait tant de mal à l’armée italienne ».

Au contraire, le ministre de la défense, Guido Crosetto, a finalement décidé de limoger le général de son poste de commandant de l’Institut géographique militaire et a déclaré au Corriere della Sera qu’il a agi avec trois objectifs en tête : « protéger le général lui-même, les forces armées et les valeurs constitutionnelles et républicaines ».

Un éditeur pour Il mondo al contrario ?

Le livre a été autopublié et ne bénéficie donc pas de la distribution traditionnelle dans les librairies. Maintenant qu’il est devenu un succès sur Amazon, il pourrait être imprimé par l’éditeur Francesco Giubilei (ancien conseiller du ministre de la culture Gennaro Sangiuliano), qui annonce via les réseaux sociaux : « Avec Giubilei Regnani Editore, nous proposons de publier Il Mondo al contrario de Roberto Vannacci dans notre catalogue et de le distribuer dans toutes les librairies italiennes contre toutes les tentatives visant à limiter la liberté d’expression ».

Une fois de plus, il est donc fait référence à la liberté d’expression au nom de laquelle l’expression et la diffusion de thèses ouvertement racistes et homophobes seraient tolérées. D’ailleurs, certaines librairies se sont déjà opposées à son éventuelle mise en vente, en déclarant qu’ils ne vendront pas le livre dans leurs commerces.

Des propos racistes et homophobes

Pour reconstituer l’histoire, rappelons que la polémique, qui a malheureusement aussi eu pour effet de donner une certaine publicité au livre, a été déclenchée par un article de Matteo Pucciarelli dans le quotidien italien Repubblica résumant le contenu du livre du général et chef des parachutistes Folgore. Le journaliste affirme que l’auteur « dénonce la dictature des minorités avec un langage trivial et sexiste ».

Quelques exemples des passages les plus controversés de ce livre : de « chers homosexuels, vous n’êtes pas normaux, passez à autre chose » à « le lavage de cerveau de ceux qui voudraient promouvoir l’élimination de toutes les différences, y compris celles entre les groupes ethniques, pour ne pas les appeler races » ; ou encore : « Paola Egonu (joueuse de l’équipe nationale de volleyball italienne, NDR) est italienne par sa citoyenneté, mais il est clair que ses traits somatiques ne représentent pas l’italianité ».

Et ce n’est pas tout… Pour l’auteur du livre, « s’il n’est pas dans la nature de l’homme d’être cannibale, pourquoi le serait-il pour le droit à la parentalité ? Les couples arc-en-ciel ne sont pas normaux. La normalité, c’est l’hétérosexualité. Mais si tout vous semble normal, c’est la faute aux complots du lobby gay international ».

À lire - Homophobie : le mot “homosexuel” changé par ”Hongrois” dans un poème

L’explosion des ventes

Voici comment l’intellectuel Marino Sinibaldi évoque le livre dans un article paru dans Il Post : « Il manque ici toute élaboration, toute réflexion qui ne soit pas la simple affirmation d’une opinion et d’une position. Le résultat est une série de petites pensées placées les unes à côté des autres, sans même un lien stylistique — à tel point que l’on a émis l’hypothèse d’une écriture collective : en bref, le Général a écrit un livre avec la même irresponsabilité et le même manque de préparation avec lesquels nous sauterions en parachute ».

Le général a ensuite été invité à plusieurs reprises à la télévision et, selon la Repubblica, il entamera en septembre une tournée de promotion de son livre. Le journal fournit également des chiffres de vente : 22.000 exemplaires (dont environ 20.000 en une semaine), ce qui correspond à environ 145.000 euros bruts pour l’auteur.

D’autres livres contestés

En Italie, d’autres livres controversés sont sortis ou sortiront prochainement : il suffit de mentionner Mafia nigeriana : origini, rituali, crimini co-écrit par la Premier ministre Giorgia Meloni elle-même (avec Alessandro Meluzzi et Valentina Mercurio) il y a quatre ans, dans lequel les Nigérians sont décrits comme des « mafiosi, des géants et des cannibales ».

Enfin, le mois de septembre verra la sortie d’un nouveau livre de Giorgia Meloni qui, après le succès de Io sono Giorgia, reviendra avec La versione di Giorgia, en dialogue avec le journaliste Alessandro Sallusti. Mais il y a déjà certains premiers libraires, comme Alessandra Laterza, qui annoncent qu’ils ne le vendront pas dans leurs librairies.

Les libraires entre actes de « désobéissance civile »…

Ces affaires, à commencer par celle de Roberto Vannacci, la plus violente et la plus retentissante, ont donné lieu à un débat sur des questions telles que la liberté d’expression, la censure et l’incitation à la haine.

La sus-mentionnée libraire Alessandra Laterza, propriétaire de la librairie Le Torri dans le quartier de Tor Bella Monaca à Rome, qui n’avait déjà pas vendu Io sono Giorgia, le premier livre de la premier ministre, déclare le 21 août 2023 qu’elle ne vendra pas non plus le second. Il s’agit d’un acte de « désobéissance civile » de la part d’une femme de gauche, inspirée par l’intellectuelle et écrivaine Michela Murgia, récemment décédée.

… et intimidations subies

Certains journalistes de droite considèrent ce refus comme un acte de censure, tandis que certains citoyens en arrivent même à des actes de violence et d’intimidation envers ces libraires résistants.

Par exemple, une libraire de 61 ans à Castelfranco Veneto (Trévise) a été menacée pour avoir dit qu’elle ne vendrait pas le livre de Vannacci. A Imola, en Émilie-Romagne, les libraires de la librairie pour enfants Il Mosaico ont été insultées et menacées par un homme pour avoir proposé à la vente des livres inclusifs et ouverts à toutes les formes d’amour, accusée ainsi de générer la perversion chez les enfants et dans la société…

On peut donc comprendre à travers ces épisodes comment, malheureusement, la haine et l’intolérance se répandent dans une Italie où — peut-être aussi par la controverse et la visibilité médiatique induite — un livre exprimant une pensée homophobe et raciste est devenu le best-seller de cette fin d’été…