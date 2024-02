Sylvain Tesson : à Paris, retour sur la carrière d'une roc star

En 2011, Sophie Nauleau, présidente du Printemps des poètes qui a finalement démissionné à la suite à cette polémique, proposait une émission pour France Culture, avec Sylvain Tesson, autour de la passion de ce dernier, qu'il nomme « stégophilie » – un terme qu'il a inventé en s'inspirant du grec ancien toit. Il désigne l'art de grimper sur les toits des villes, les bâtiments, les églises, et les cathédrales, pour y passer des nuits entières. On appelle également cette pratique, la « toiturophilie ».

Sur les quais, pour les sommets

Cette passion interdite l'a amené à escalader les hauteurs de Notre-Dame à de nombreuses reprises, avant que la cathédrale ne soit endommagée par un incendie. Après son grave accident survenu en 2014 à Chamonix, dans une résidence de Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson considère désormais cette pratique comme « peu recommandable ».

Reste l'alpinisme, qu'il pratique encore. Pour Le Figaro, il révèle « l’endroit où l’alpiniste que je suis est né » : sur les quais de Paris. Celui qui confie se promener quasi tous les jours sur ces bordures de la Seine, y demander « un peu d’air à la Seine si je puis dire », évoque plus précisément le Quai de la Tournelle : « J’allais ici il y a près de 35 ans. J’avais un guide qui s’appelait les sites d’escalade de France, d'une association qui se prénommait le Cosiroc. il rassemblait toutes les falaises qui pouvaient servir à l'entraînement à l’escalade. »

L'écrivain de 51 ans raconte : « Sur le quai des Tournelles, qui est un peu le plus beau quai de Paris, avec à proximité le pont Marie et l’Île Saint-Louis, la grande percée de la Seine qui donne sur Notre Dame, qui la pauvre se relève... Il y avait ce soubassement calcaire en pierre meulière, qui était identifié comme un endroit où on pouvait faire de l’escalade. On faisait des traversées ici, c’était autorisé. Il y a encore des prises. Je faisais la traversée du quai. C’était très formateur. »

On change d'endroit, mais toujours son lyrisme : « Voyez là, il y a le soutènement calcaire du quai avec des petits coquillages, des fossiles. Je ne sais pas si on les voit bien là. Je ne sais pas l’époque, on aurait dû faire venir un géologue. De la pierre du bassin parisien : tout ça, c’est la patte des morts, des animalcules qui ont vécu dans les mers préhistoriques qui se sont déposées, et aujourd’hui la ville des hommes, la champignonnière humaine, avec cette pierre calcaire, qui est la patte des morts. Ce sont des petits êtres qui se sont accumulés, c’est ça la stratigraphie sédimentaire. »

Le 20 août 2014, après avoir célébré la finalisation de son dernier ouvrage par un dîner arrosé, et peu après la mort de sa mère, Sylvain Tesson a subi un grave accident en tentant d'escalader la façade d'une maison à Chamonix, propriété de Jean-Christophe Rufin, compagnon de cordée en alpinisme.

Une chute de près de dix mètres, un traumatisme crânien sévère et de multiples fractures qui le conduisent en urgence à l'hôpital d'Annecy où il a été placé en coma artificiel. Huit jours plus tard, à son réveil, il est transféré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour entamer une phase de rééducation intensive. Les conséquences de cet accident : une paralysie partielle du visage, une surdité d'une oreille, et une perte de goût.

Dans cette promenade nocturne pour Le Figaro, il analyse cet accident comme un point de bascule vers une appréciation renouvelée de la vie. Il revient par ailleurs sur l'étiquetage réducteur qu'il subit, d'après lui, soulignant sa quête de liberté et de diversité dans l'expression poétique, plutôt que de se conformer à des idéologies rigides. Il déplore la tendance à la polarisation et à l'exclusion dans le débat public, exprimant son désir de dialoguer et de comprendre au-delà des clivages.

Polémique et succès éditorial

Déjà, lors d'un entretien sur France 2, le 28 janvier dernier, l'omniprésent auteur avait partagé son sentiment de lassitude vis-à-vis d'une controverse persistante. Il a vivement critiqué les accusations d'extrême droite portées contre lui, les considérant comme un obstacle à la discussion ouverte. Il s'était opposé à l'appellation d'« icône réactionnaire », soutenant que la poésie devrait incarner un lieu de liberté où les différences et les contradictions trouvent leur place. Il avait également reproché à certains poètes leur refus de cette diversité, arguant que la poésie est, par nature, un domaine de liberté et d'insaisissabilité.

La polémique a révélé certains aspects controversés de la carrière de Tesson, y compris ses premiers pas sur Radio Courtoisie et ses associations avec des personnalités de l'extrême droite. Par ailleurs, Tesson a reconnu se définir comme « réactionnaire » et avoir fréquenté La Nouvelle Librairie, un lieu associé à Alain de Benoist, figure de la Nouvelle Droite. Il a par ailleurs reçu le soutien de nombreuses figures politiques et culturelles, tandis que des éditoriaux ont critiqué le « wokisme » et dénoncé une « chasse aux sorcières ».

Un situation qui ne l'a pas empêché d'être désigné parrain à nouveau, cette fois pour le projet Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire, de la Fondation VINCI Autoroutes, où il fera office de médiateur de lecture pour sa sixième édition cet été.

Il présentera le 29 février une sélection de quinze titres, incluant douze œuvres pour adultes et trois pour enfants, destinées à enrichir le voyage des estivants et de leur famille. Du 6 juillet au 18 août 2024, 25.000 exemplaires de ces livres, issus de la collection Folio de Gallimard, seront offerts sur dix aires du réseau VINCI Autoroutes, les vendredis et samedis. Ces distributions seront accompagnées de notes de lecture rédigées par Sylvain Tesson.

Son dernier ouvrage, Avec les fées, publié aux Éditions des Équateurs, continue enfin d'être plébiscité, avec 11.185 ventes dans sa sixième semaine de commercialisation, pour un total de 98.375 exemplaires écoulés selon Edistat. Il est troisième du dernier classement des meilleures ventes derrière... Jean-Christophe Rufin, en première position.

Les œuvres de Sylvain Tesson ont quasi toutes rencontré un succès remarquable, notamment Sur les chemins noirs et La panthère des neiges, chacune bénéficiant de multiples éditions et générant des ventes impressionnantes. Pour le premier, les ventes totales s'élèvent à environ 372.915 exemplaires pour l'édition Folio et 278.624 pour l'édition Blanche de Gallimard, selon Edistat. Le second, ce sont 583.217 exemplaires en grand format écoulés, 215.439 exemplaires en poche.

Précédemment, Dans les forêts de Sibérie s'est notamment vendu à près de 500.000 exemplaires, tous formats confondus, Berezina à près de 300.000, et plus récemment Blanc, à plus de 200.000.