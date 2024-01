Sylvain Tesson dénonce le “conformisme absolu” de ses détracteurs

La démission de Sophie Nauleau, directrice artistique de l'événement depuis 2018, a-t-elle poussé le mis en cause à enfin prendre la parole ? En tout cas, Sylvain Tesson a décidé de se défendre, face à un Laurent Delahousse visiblement acquis à sa cause : « Je me suis posé une question au préalable : quel est mon crime et qui sont les juges ? [...] Je suis réfractaire, un cheval de labour, une vieille locomotive, plutôt qu’une formule 1, mais ils ont trouvé le mot du conformisme absolu qui clôt le débat : extrême droite. »

L'auteur veut bien « avouer », « puisqu’on est au passage aux aveux maintenant, que j’aime bien ce qui demeure que ce qui s’écroule, je préfère admirer que me révolter. Je veux bien être un rétrograde, un ringard, un rétif. » Sylvain Tesson ne nous referait-il pas, à sa sauce, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac ?

Une manière assez consensuelle, finalement, de répondre aux accusations d'adhésion à une idéologie d'extrême droite.

« Une pétition contre sa bibliothèque »

Alors Sylvain Tesson, « une icône réactionnaire » ? « Je croyais, moi pauvre naïf, que la poésie, c’est l’endroit, le lieu de la patrie, peut être l’éclat, où tout est permis, se contredisent, se rencontrent, se télescopent, s’opposent. Ça s'appelle la liberté », répond l'auteur de La panthère des neiges.

Il illustre son propos : « Si vous venez dans ma bibliothèque, je vous inviterai un jour [Laurent Delahousse, NdR], vous verrez qu’elle se contredit elle-même. Il y a Aragon, mais il y a Céline. Il y a Sartre, mais il y a Paul Claudel. Il y a La Charogne de Baudelaire, mais il y a l’Amour. Si on n'est pas capable d’accepter que toute bibliothèque se contredit, alors il faut faire une pétition contre sa bibliothèque. »

Il passe même à l'offensive contre les quelque 1200 poètes signataires, parlant d'une « incapacité énergétique à accepter que les choses puissent être autre chose que soi-même, c’est ça aussi la poésie. Je ne veux pas essayer de définir la poésie, parce qu’elle recule quand on essaye de le faire. »

Un souvenirs d'enfance

Sylvain Tesson explique enfin pourquoi il a accepté d'être le parrain du 25e Printemps des poètes : « Parce que je me souvenais que quand j’étais petit, dans mon école, des gens sont venus m’expliquer, quand j’avais 7 ou 8 ans, que Victor Hugo, c’était mieux que Mickey. Parce que l’enfant que j’étais était paresseux, j’allais vers Mickey. J’ai eu la chance qu’on me prenne par la main et qu’on me dise : lis un livre. »

Et de continuer : « Regarde ce qu’il y a dans Alfred de Musset, lis La Petite Fadette de George Sand ou Les Maîtres sonneurs et ça m’a ébloui, alors je me suis dit : si je peux rendre un peu cette chance que j’ai reçu et peut-être aller dans des écoles. J’allais pas montrer mes poèmes, je n'avais pas cette prétention, mais simplement montrer qu’il y a une chose merveilleuse qui s’appelle la poésie. »

Et de conclure : « Je suis un peu déçu de me rendre compte que ceux qui devraient être des bardes, préfèrent devenir des magistrats. »

Un passé et un présent d'extrême droite ?

Cette polémique a été alimentée par une tribune initialement mise en lumière par ActuaLitté et par la suite diffusée par Libération, qui critiquait sévèrement le choix de Sylvain Tesson, le qualifiant d'« icône réactionnaire » et le plaçant aux côtés de figures comme Michel Houellebecq et Yann Moix, décrits comme faisant partie d'une « extrême droite littéraire ».

Le passé de l'écrivain a été mis en lumière par le journaliste du Monde François Krug, dans son Réactions françaises, une enquête sur cette extrême droite littéraire, éditée au Seuil en mars 2023.

On y découvre ses débuts sur Radio Courtoisie, une station connue pour sa diffusion des idées d'extrême droite, jusqu'à ses liens avec des figures comme Jean Raspail, auteur du Camp des saints, un texte référence pour une certaine extrême droite, et Dominique Venner, représentant de la « Nouvelle Droite ».

En face, une vague de soutien en faveur de l'écrivain, impliquant des personnalités souvent issues de la droite politique telles que la ministre de la Culture Rachida Dati, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, l'ancienne candidate LR à la présidentielle, ou encore le patron du parti de centre-droit, Éric Ciotti. Mais aussi Denis Olivennes, président d’Editis. Des contre-tribunes ont par ailleurs été publiées, invoquant, entre autres, les excès du « wokisme » ou parlant de « chasse aux sorcières ».

Un festival en péril ?

Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des poètes depuis 2018, a démissionné suite à la controverse : « Dans ce contexte, aucune parole n'étant audible, j'ai préféré réserver la mienne au silence », a-t-elle expliqué dans un communiqué transmis ce 26 janvier à l'AFP.

Et d'être formelle : « Le choix, que j'assume pleinement, de Sylvain Tesson pour féerique parrain de “La Grâce” (thème de l'édition 2024, du 9 au 25 mars) a déclenché une cabale effarante, consternante pour ne pas dire monstrueuse. »

Rappelons néanmoins que le 24 janvier dernier, une enquête révélant les pratiques managériales internes au Printemps des poètes a été publiée par Le Monde, qui rapporte notamment que « huit anciens salariés ont décrit un environnement de travail traumatisant », sous la direction de Sophie Nauleau. Ces derniers ont également critiqué ce qu'ils perçoivent comme un « entre-soi étouffant au sein d'une institution vieillissante ».

Une démarche qui a poussé le Centre national du livre (CNL), premier financeur de l'événement, à promettre un bilan au terme de la 25e édition et un examen des « difficultés de fonctionnement interne qui viendraient à être portées à sa connaissance si elles sont susceptibles de porter préjudice à cette manifestation essentielle pour la poésie ».

Dans la semaine du 15 au 21 janvier, le dernier ouvrage de Sylvain Tesson, Avec les fées, publié aux éditions des Équateurs (Humensis), s'est écoulé à 21.553 exemplaires selon Edistat, pour un total de 40.501 exemplaires vendus depuis sa parution le 10 janvier.

Dans le cadre de l'entretien avec Sylvain Tesson, Laurent Delahousse a mis en exergue une citation du regretté Jean d'Ormesson, pour appuyer le discours de son interlocuteur : « À ne voir que des gens qui pensent comme soi-même, on risque de voir beaucoup d’imbéciles. » Alors, d'accord ou pas d'accord ?

