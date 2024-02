Libraires, éditeurs, auteurs : “On ne peut pas vivre seul

Dans le monde du livre, la collaboration et le partage d'expériences semblent plus que jamais indispensables pour faire face aux défis actuels. Frédéric Beauvisage, acteur clé de l'association des libraires, souligne l'importance de cette solidarité professionnelle. Selon lui, « on ne peut pas vivre tout seul - échanger et sortir de nos librairies est essentiel ».

Des intérêts divergents, des enjeux partagés

La signature d'une convention sur trois ans avec l'AR2L apparaît comme une démarche logique, voire nécessaire, pour renforcer ces liens. Cette période de collaboration est vue non seulement comme une évidence, mais aussi comme une opportunité pour reprendre les projets interrompus en 2019, à une époque où, paradoxalement, la crise sanitaire avait apporté un souffle inattendu à de nombreuses librairies. D'autant que si l'association compte quelque 80 librairies désormais, elles seront une centaine d'ici deux ans : « Sauf que les effets positifs de la Covid sont passés et les libraires renouent avec la précarité qu'ils connaissaient en 2019. La plupart des libraires ont des résultats en baisse. »

La présidente de Écrivains des Hauts-de-France, membre sociétaire de la SGDL et vice-présidente de l'AR2L, Élisabeth Bourgois, rappelle de son côté que sans les auteurs, le secteur ne serait rien. Elle compare la vente d'un manuscrit à celle d'une boîte de conserve, une métaphore pour illustrer la distance entre créateurs et lecteurs, mais aussi l'importance de la solidarité et de l'entraide dans ce milieu. Ancienne infirmière, elle savoure cette idée de « club de secours » qui résonne particulièrement avec les projets visant à accompagner le livre depuis le manuscrit jusqu'à d'éventuelles adaptations cinématographiques : « 20 % des films sont tirés de fiction », assure-t-elle.

Du côté des éditeurs, Claire Turan et Philippe Zytka représentent une association qui, depuis un quart de siècle, œuvre pour la professionnalisation de ses membres. La collaboration avec l'AR2L, bien que déjà existante, se voit renforcée par cette convention officielle. « Cette initiative met en lumière les défis communs à tous les éditeurs, qu'ils soient liés à la diffusion, à l'auto-diffusion ou simplement à l'accès au marché », indiquent-ils. L'association vise à fournir une information de qualité et à offrir des repères solides à ses membres, dans un secteur où chaque acteur, malgré des intérêts parfois divergents, partage des enjeux fondamentaux.

Hélène Hochart, (de dos, Trésorière de l'AR2L Hauts-de-France), Angeline Leroux-Contassot (Réseau des maisons d'écrivains), Philippe Zytka et Claire Turan, Association des éditeurs des Hauts-de-France Elisabeth Bourgois (Association des écrivains), Pascal Mériaux (Pôle BD des Hauts-de-France), Frédéric Beauvisage, (Association libraires d'en haut).

Angeline Leroux-Contassot, du Réseau des maisons d'écrivains et du patrimoine littéraire, souligne l'importance « de valoriser non seulement les auteurs reconnus de la région mais aussi de faire découvrir de nouvelles littératures mises écartées ou oubliées ». Cet objectif se trouve au cœur des préoccupations de son réseau, qui entretient des liens étroits avec l'AR2L et le monde littéraire dans son ensemble.

Que les livres existent

Créer des publics croisés, « surtout dans le domaine de la bande dessinée », c'est le message que porte Pascal Mériaux. « Avec plus de 2500 nouveautés par an dans l'espace francophone, la visibilité devient un enjeu majeur pour les auteurs. » L'initiative prochaine du 25 mars, visant à valoriser la bande dessinée dans un contexte anxiogène, témoigne de la volonté de soutenir la création et de promouvoir la diversité culturelle.

Cet ensemble de témoignages dessine un paysage littéraire en pleine mutation, où solidarité, professionnalisation et valorisation de la diversité sont perçues comme des leviers essentiels pour l'avenir du livre. Les défis sont nombreux, mais la volonté de travailler ensemble pour y répondre semble faire l'unanimité parmi les acteurs du secteur.

François Annycke, directeur de l’AR2L Hauts-de-France, le soulignait : « L’agence n’est en soi spécialiste de rien, mais spécialisée dans le lien. » L’objectif est clair : que les livres existent, en se plaçant à l’intersection des politiques du livre et des besoins concrets du terrain. Cette position unique permet de naviguer entre les frustrations et les désirs des différents acteurs du monde littéraire, en cherchant à créer une dynamique partagée.

ENTRETIEN – “Le livre et la lecture comme biens communs”

Le directeur l’avait développé dans nos colonnes, mais le répète publiquement : ces “horizons désirables” qui réunissent les professionnels durant deux journées résonnent comme un appel à l’unité et à l’action collective, car c’est « tous ensemble que l’on peut y arriver ».

Cette affirmation souligne la conviction que les défis du secteur ne peuvent être relevés qu’à travers une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés, qu’ils soient auteurs, éditeurs, libraires, ou encore bibliothèques, institutions et associations.

L’AR2L comme facilitateur, catalyseur d’énergies et d’idées donc, œuvrant pour une cause commune : la vitalité et la pérennité du livre dans la région Hauts-de-France.

Cette convention signée de bon coeur sera là pour engager chacun.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Nos horizons désirables : le livre a rendez-vous avec son avenir