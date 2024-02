Livre de Poche : Audrey Petit succède à Béatrice Duval comme directrice générale

Diplômée en philosophie de la Sorbonne, Audrey Petit a entamé sa carrière dans le monde de l'édition en 2000 chez Mnémos. Elle s'est ensuite lancée en tant qu'éditrice indépendante à partir de 2007, période durant laquelle elle a également dirigé la collection pour la jeunesse chez Mango, éditions Fleurus, et a été à l'origine du lancement et de l'expansion du label Orbit pour Calmann-Lévy.

Occupant depuis 2007 des rôles prépondérants au Livre de Poche, Audrey Petit a dirigé les collections « Littératures & Documents » et « Imaginaire ». En 2019, elle a été promue Directrice éditoriale pour l'ensemble des collections de l'éditeur. Son travail remarquable a été reconnu en 2020 lorsqu'elle a été honorée du Trophée spécial « L’éditrice de l’année » lors des Trophées de l'édition organisés par Livres Hebdo.

"Une maison qu’elle connait intimement"

Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général d’Hachette Livre a déclaré : « À la direction du Livre de Poche pendant 5 ans, Béatrice Duval a réalisé un travail exceptionnel, mettant tout son talent et son expérience au service du développement et du rayonnement du Livre de Poche. Je tiens à la remercier pour cette réussite remarquable. C’est une grande satisfaction que de voir Audrey Petit prendre la direction générale d’une maison qu’elle connait intimement, et dont elle a contribué au développement dans ses précédentes fonctions. Entourée des équipes talentueuses du Livre de Poche, elle saura apporter toute sa vision et son expertise pour poursuivre le développement du Livre de Poche en tant que leader sur le marché du Poche adulte en France. »

Audrey Petit a ajouté : « Prendre la direction du Livre de Poche adulte représente un privilège et une responsabilité exaltante car la maison a su construire depuis 70 ans un catalogue d’une immenserichesse s’adressant à tous les publics. Notre mission est de continuer à susciter le désir de lire, l’enviede découvrir de nouveaux talents et de porter toujours plus haut nos auteurs, ou de redécouvrir desclassiques. Je me réjouis de pouvoir relever ce défi, accompagnée des équipes talentueuses et créatives du Livre de Poche. »

Béatrice Duval a de son côté indiqué : « Je tiens à exprimer mes remerciements à toutes les équipes qui ont contribué au succès du Livre de Poche au cours de ces dernières années, en déployant un travail constant en faveur de la diversité et de la qualité de notre catalogue. Des opportunités passionnantes attendent Le Livre de Poche dans les années qui viennent, et j’adresse à Audrey et aux équipes tous mes vœux de succès. »

Le Livre de Poche, filiale d’Hachette Livre et d’Albin Michel, est le créateur et le premier éditeur de format poche adulte en France. Depuis sa création en 1953, la maison d’édition a publié plus de 25.000 titres et vendu 1,2 milliard d’ouvrages.

Le Livre de Poche s’adresse à tous les publics et couvre un large spectre littéraire : des grands classiques de la littérature, des best-sellers contemporains français et étrangers, des livres pratiques mais également des essais et des ouvrages de référence.

La maison, fort d’un catalogue de plus de 6000 titres, collabore aujourd’hui avec 70 éditeurs partenaires et publie environ 400 nouveautés par an, diffusées dans la quasi-totalité des pays du monde.

Crédits photo : Olivier Dion / Hachette Livre