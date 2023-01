Biden, un autre président américain fâché avec les archives

Les Archives nationales américaines devront-elles faire le ménage derrière chaque POTUS ? Après Donald Trump, Joe Biden se trouve pointé du doigt pour avoir conservé des documents relatifs à ses années d'exercice en tant que vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017.

Des avocats de l'intéressé les ont découverts frappés de la mention « top secret » dans des locaux du think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, fondé par Biden et abrité par l'université de Pennsylvanie, à l'occasion d'un déménagement, en novembre dernier. Ces mémos concerneraient notamment la révolution de Maïdan, en Ukraine, en 2014, l'invasion de la Crimée par la Russie, la même année, et l'accord nucléaire iranien de 2015, selon CNN.

La dizaine de pièces a été remise aux Archives nationales dès le lendemain de la découverte, dans le secret le plus absolu : quelques jours plus tard se déroulaient les fameuses élections de mi-mandat (les midterms), et Biden et son équipe ont dû être soulagés que cette affaire ne surgisse pas dans les médias... Ce n'est qu'en début de semaine que la récupération par l'administration a été révélée.

« Depuis cette découverte, les avocats personnels du président ont coopéré avec les Archives nationales et le ministère de la Justice pour s'assurer que tous les documents relevant de l'administration Obama-Biden soient en possession des Archives nationales », déclarait alors Richard Sauber, un des avocats du responsable politique.

Jeudi 12 janvier, rebelote : un « petit nombre » de dossiers confidentiels ont été retrouvés dans la résidence privée de Joe Biden, à Wilmington, dans l'État du Delaware, a expliqué la Maison-Blanche. Le président des États-Unis lui-même a apporté des précisions, répondant aux nombreuses questions des journalistes : il a conservé ces éléments, eux aussi confidentiels, dans son garage, « fermé à clé », et dans sa bibliothèque personnelle.

Ces nouveaux documents ont été découverts par les avocats du POTUS, qui ont passé au peigne fin ses résidences de Wilmington et Rehoboth pour y dénicher toute pièce restante.

La justice saisie

La restitution de l'ensemble des documents liés à un mandat présidentiel fait partie des obligations légales du président des États-Unis et de ses collaborateurs comme le vice-président, qui disposent d'ailleurs d'assistants et conseillers nommés à cette seule fin.

Le ministère de la Justice américain a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur la conservation de ses documents et sur l'usage qui aurait pu en être fait. Un procureur spécial a été nommé à cette fin, Robert Hur, qui supervisera l'examen des pièces saisies, rapporte l'agence Reuters. « Nous sommes confiants : une enquête sérieuse prouvera qu'ils ont été malencontreusement conservés, et le président et ses conseils légaux ont réagi rapidement après la découverte de cette erreur », a souligné Richard Sauber après la nomination du procureur spécial.

Kevin McCarthy, président républicain de la Chambre des représentants, a appelé le Congrès à ouvrir une enquête sur les faits, critiquant l'attitude de Joe Biden à l'occasion de la campagne des élections de mi-mandat. « Ils avaient connaissance de ces faits avant l'élection, mais les ont passés sous silence ? [Biden] s'exprime dans “60 Minutes” [émission américaine, NdR], critique le président Trump, tout en sachant ce qu'il a lui-même fait [...] ? »

Le Comité de la Chambre des représentants sur le contrôle et la responsabilité (House Committee on Oversight and Accountability), dirigé par les républicains, a ouvert une procédure mardi 10 janvier, demandant « des informations » aux Archives nationales et à l'équipe de la Maison-Blanche.

Les cas Trump et Biden, comparables ?

La découverte des documents confidentiels dans les effets personnels de Joe Biden rappelle les actions des Archives nationales américaines pour en récupérer d'autres auprès de Donald Trump. Après le départ de ce dernier de la Maison-Blanche, l'administration avait constaté des manques, suite à des inventaires, et contacté l'ex-président, qui avait lui aussi restitué des éléments.

Néanmoins, le compte n'y était pas, selon les Archives nationales : en août 2022, des agents du FBI investissaient la résidence privée de Trump, à Mar-A-Lago, en Floride, pour y saisir 11.000 pièces, dont plus d'une centaine de dossiers classés confidentiels.

Depuis, Donald Trump et ses avocats ont multiplié les procédures légales pour retarder l'enquête de l'administration américaine sur la possession de ces documents destinés aux Archives nationales. L'ancien président a dénoncé à plusieurs reprises une « manipulation politique de la justice ». Réagissant aux découvertes récentes, il s'est interrogé, sur son réseau Truth Social : « Quand est-ce que le FBI fera une perquisition dans les nombreuses résidences de Joe Biden, ou même à la Maison-Blanche ? »

À LIRE: Candidat en 2024, Trump devra répondre de son usage des archives

Si les faits reprochés sont proches, les volumes et les réactions de deux principaux intéressés sont bien différents : quand Trump a joué la résistance et la théorie du complot, Biden et ses équipes montrent patte blanche, en vantant leur collaboration avec les Archives nationales. Ce qui s'explique aussi par le fait que l'un est ancien président, et l'autre un responsable politique en poste.

via NBC News, Axios

Photographie : Joe Biden en 2021 (Prachatai, CC BY-NC-ND 2.0)

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski