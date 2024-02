Rennes : le Festival Rue des livres en mars 2024

L'événement comportera un salon du livre avec 60 stands, incluant éditeurs, librairies et associations, et offrira des opportunités de rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, en plus de proposer des animations et des expositions.

Parmi les nouveautés de cette année, on note un espace jeunesse de 240 m² destiné aux spectacles, ateliers et lectures, des promenades littéraires à travers Rennes, un volet manga comprenant une librairie, des ateliers et un petit-déjeuner manga, et d'autres surprises encore.

L'accès est gratuit et ouvert à tout public.

Les premiers invités annoncés incluent, pour la littérature adulte, Morgan Audic, Maylis Besserie, pour la jeunesse, Gaël Aymon, Aurélie Guillerey, entre autres ; et pour la bande dessinée, Lomig, Claire Malary, et plus.

Le concours de nouvelles de Rue des livres, en collaboration avec le CMB, a rencontré un succès avec près de 150 textes soumis. Les résultats seront annoncés durant le festival.

Crédits photo : Séverine Lorant, ateliers Les Beaux Diables / Festival Rue des livres