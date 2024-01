Le Collège de France inaugure en février son nouvel Institut des Civilisations

L'Institut des Civilisations s'étend sur plus de 7000 m2. Il comprend 11 chaires, 11 bibliothèques spécialisées, 11 laboratoires, centres de recherche et d’études, et offre de nombreux services de recherche et d'accueil. Le financement du projet, d'un budget global de 30 M €, a été assuré par l’État, la région Île-de-France, la Fondation du Collège de France et des fonds propres du Collège.

En somme, toutes les chaires, laboratoires et bibliothèques de recherche du Collège de France consacrées aux grandes civilisations, ainsi qu'aux groupes et sociétés étudiés par l'anthropologie sociale et l'ethnologie.

Il ambitionne de devenir un leader international en recherche sur l'histoire ancienne et moderne, l'épigraphie, la philologie, et plus largement les sciences de l'homme. Son approche interdisciplinaire intègre la recherche, la diffusion des savoirs et la documentation scientifique, avec des bibliothèques riches de plus de 17 km de livres, incluant des fonds uniques et des ouvrages rares, ainsi que des centaines de ressources en ligne.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss. Collège de France.

Une longue histoire

L'Institut propose divers services de recherche, comme une salle de conférences, 6 salles de travail avec 200 places de lecture, 15 carrels pour les chercheurs, et une cafétéria donnant sur un jardin avec diverses essences de plantes. Le jardin, situé au cœur du bâtiment, symbolise la rencontre des quatre pôles de l'institut : Anthropologie, Égypte et Proche-Orient anciens, Mondes méditerranéens et africains, et Mondes asiatiques. Le projet architectural inclut aussi une nouvelle entrée sur rue avec un accueil central pour les visiteurs, où trône le globe terrestre annoté par le Pr Elie de Beaumont de 1851, symbole de l'Institut.

L'histoire du site remonte à 1977, quand il fut affecté au Collège de France pour accueillir notamment la chaire et les recherches de Claude Lévi-Strauss. La rénovation, entreprise par l'agence Moussafir Architectes et François Cusson, a été soutenue par l’opération Campus du Programme d’Investissements d’Avenir, la région Île-de-France, et la Fondation du Collège de France. Elle a permis une restructuration complète et une modernisation des espaces, faisant de l'institut un grand équipement de recherche en sciences humaines et sociales.

Vue du jardin de l’Institut des Civilisations. Collège de France.

Les collections de l'institut couvrent l'histoire culturelle et sociale ainsi que l'ethnologie des cinq continents. L'approche par pôles favorise les activités de recherche près des collections librement accessibles.

L'Institut des Civilisations aspire à attirer de nouveaux talents dans les disciplines traitant de ces ensembles culturels, à favoriser l'interdisciplinarité et à dépasser les frontières politiques, géographiques et culturelles.

Crédits photo : Collège de France