Deux conseillers culture aux côtés de Gabriel Attal

En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron a souhaité mettre en avant un Premier ministre jeune, dont la carrière politique s'est essentiellement effectuée à ses côtés. Un macroniste de la première heure, dont la fidélité est assurée... Par la même occasion, le président de la République abandonne Élizabeth Borne, un peu trop associée à une réforme des retraites très contestée et à l'utilisation frénétique de 49.3.

Pour autant, cette arrivée à Matignon signale-t-elle un virage ? À en croire la situation du pôle culture, au sein du cabinet d'Attal, pas vraiment. Par un arrêté du 24 janvier, le Premier ministre conserve en effet Antoine Mory comme conseiller culture, communication, régulation numérique — il est par ailleurs chef du pôle culture. Marie Ameller, pour sa part, reste conseillère culture.

Ces deux personnalités étaient en effet déjà présentes aux côtés d'Élizabeth Borne. Le premier depuis juin 2022, peu après l'arrivée de l'ex-résidente de Matignon. Sorti de l'École nationale d'administration, Antoine Mory a été auditeur et conseiller référendaire à la Cour des Comptes, avant de devenir administrateur général du Théâtre national de Strasbourg (TNS) en 2013. En 2017, il prend le poste de directeur d’exploitation et de projets au sein du groupe Jean-Marc Dumontet Production, spécialisé dans l'humour et le théâtre.

Marie Ameller, de son côté, est arrivée plus tardivement auprès de Borne, en novembre 2023. Diplômée de l’ESSEC Grande École et de l’École du Louvre, elle fut conseillère au cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. Elle avait auparavant travaillé au ministère de la Culture.

En 2021, elle avait été appelée au Centre national du livre pour prendre en charge les questions liées à la diffusion, mais aussi à la lecture en tant que grande cause nationale, et à l'éducation artistique et culturelle. Jusqu'à son départ pour Matignon.

Photographie : Gabriel Attal, à l'École polytechnique en février 2020 (Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0)