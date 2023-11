Marie Ameller quitte le CNL pour Matignon

Diplômée de l’ESSEC Grande École et de l’École du Louvre, Marie Ameller a été, entre octobre 2019 et septembre 2021, conseillère en charge des discours, de la culture, de la mémoire et des projets éducatifs au cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

De 2017 à 2019, Marie Ameller a occupé diverses fonctions au sein de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. Tout d’abord responsable de la synthèse budgétaire, elle a par la suite été chargée de coordination auprès du chef de service jusqu’en 2018. De 2018 à 2019, elle était chef de cabinet auprès de la directrice générale de la création artistique.

En 2021, elle avait été appelé au Centre national du livre pour prendre en charge les questions liées à la diffusion, mais aussi à la lecture en tant que grande cause nationale, et à l'éducation artistique et culturelle.

En tant que conseillère technique, Marie Ameller travaillera au sein du pôle culture, communication et régulation numérique. Parmi les futurs thèmes sur lesquels elle pourrait être amené à plancher, citons bien sûr l'intelligence artificielle, un sujet sur lequel la position de la France est particulièrement contestée par les industries et travailleurs culturels.

Signalons que Marie Ameller participe régulièrement au « Laboratoire de La République », l'association et « cercle de réflexion » créé par l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer pour lutter contre le « wokisme »...

Photographie : Marie Ameller et Matignon, côté jardin (illustration, Julien Chatelain, CC BY-SA 2.0)