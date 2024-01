Guillaume Meurice et le NetanyahouGate, le retour de Damasio et du Prix Nobel 82

Dans l’oreille du cyclone, prévu pour le 15 mars prochain, sera un « journal de bord d’une tempête médiatique », explique l'éditeur de l'ouvrage, Seuil. L'humoriste y analyse ses différentes controverses, l'occasion de réfléchir sur la place de l'humour en politique.

C’est l’histoire d’une blague qui commence sur France Inter et qui finit à la police judiciaire, en passant par CNews et l’Assemblée nationale. Celle d’un clown pris dans la tourmente d’une polémique médiatique et politique sans fin, sujet aux insultes, aux menaces, aux pressions absurdes. C’est l’histoire (drôle) du lien entre notre époque et la pratique humoristique, à mi-chemin entre rire et sport de combat. - Dans l’oreille du cyclone, de Guillaume Meurice

La controverse autour de ce dernier a éclaté le 29 octobre, après un sketch pour l'émission animée par Charline Vanhoenacker, Le grand dimanche soir. Il y comparait le Premier Ministre israêlien à « une sorte de nazi mais sans prépuce ». De vives réactions s'en étaient suivies, conduisant Radio France à lui adresser un « avertissement » et l'Arcom à émettre une mise en garde écrite à l'encontre de la station.

Une plainte avait par ailleurs été déposée par l’Organisation juive européenne, et une enquête pour provocation à la haine et injure publique aggravée initiée. Face à des menaces sérieuses, Guillaume Meurice avait dû enregistrer sa chronique sans public la semaine suivante. Il avait enfin été entendu par la police judiciaire le 21 novembre, suite à ces événements.

Le 1er mars dernier, Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot sortait un autre ouvrage qui a engendré la polémique, Le fin mot de l'histoire. 201 expressions pour épater la galerie, « le livre que vous avez failli ne jamais lire ». Initialement refusé par Editis à cause de risques de contentieux, l'ouvrage a finalement été publié par Flammarion et non Le Robert, comme prévu.

Guillaume Meurice avait alors lancé une action en justice contre Editis pour « non-respect du contrat d'édition », liée à des expressions controversées dans le livre, notamment une visant Vincent Bolloré. Il s'est écoulé, selon Edistat, à 12.150 exemplaires.

Plus récemment, il a publié un petit ouvrage de 32 pages chez la Martinière Jeunesse, Peut-on aimer les animaux et les manger ?, qui aborde le végétarisme avec humour. Sous forme de dialogue entre Lucie, végétarienne convaincue, et son ami carnivore, il explore les aspects éthiques, écologiques et politiques de la consommation de viande. Il s'est vendu à 7039 exemplaires selon Edistat.

Les retours de Lydie Salvayre, Alain Damasio et Gabriel Garcia Marquez

À noter, toujours au Seuil, la parution prochaine, le 1er mars plus précisément, du nouvel ouvrage du Prix Goncourt 2014 Lydie Salvayre, Depuis toujours nous aimons les dimanches. Cette dernière est formelle : « Depuis toujours nous aimons les dimanches. Depuis toujours nous aimons nous réveiller sans l’horrible sonnerie du matin qui fait chuter nos rêves et les ampute à vif. Depuis toujours nous aimons lanterner, buller, extravaguer dans un parfait insouci du temps. Depuis toujours nous aimons faire niente, ou juste ce qui nous plaît, comme il nous plaît et quand cela nous plaît. »

Ce texte, à la fois doux, humoristique, passionné et joyeux, est une célébration du droit à la paresse, un trésor prisé par les enfants, les poètes et les flâneurs de toutes les époques. Présenté sous une forme concise et incisive, il intègre par moments la voix incisive et familière d'une certaine « amie Salvayre ». Ce travail s'inscrit dans la lignée de penseurs tels que Paul Lafargue et Guy Debord, ainsi que des figures littéraires comme Horace, Rabelais, Rimbaud et d'autres, soulignant que l'oisiveté est non seulement un besoin et une forme d'art, mais également une philosophie de vie et un outil de dissidence efficace. Il s'agit d'un appel à se détacher de la compétition des moralistes et des défenseurs de la culture du travail incessant. C'est un plaidoyer pour accepter le défi de se retirer du monde extérieur, de trouver refuge en soi-même et de contempler l'avenir. C'est une invitation à rester en vie en embrassant la paresse. - Depuis toujours nous aimons les dimanches, de Lydie Salvayre

Lydie Salvayre a écrit une douzaine de romans, largement traduits. Outre Pas pleurer, qui lui a valu la plus prestigieuse des récompenses littéraires françaises, on trouve d'autres oeuvres notables comme La Compagnie des spectres, récompensé par le prix Novembre, ou BW, lauréat du prix François-Billetdoux. Son dernier ouvrage en date, Irréfutable essai de successologie, toujours édité au Seuil, s'est vendu à 8534 exemplaires, en attendant la sortie poche chez Points, ce 19 janvier.

Retour d'une des grandes plumes de la science-fiction à la française également, avec Alain Damasio dans la collection Albertine du Seuil, en collaboration avec la Villa Albertine. Vallée du silicium doit sortir le 12 avril prochain.

Attiré par la Silicon Valley, centre névralgique des technologies qui influencent la vie de milliards de personnes, l'auteur s'est immergé dans cette région de Californie, explique l'éditeur. À San Francisco, il a confronté ses réflexions technocritiques à la réalité, cherchant à affiner et éventuellement changer ses perspectives.

Le siège d'Apple, décrit comme un univers sans défaut, au quartier de Tenderloin, où la folie prend « toutes les formes, tous les corps, elle les habite et elle les casse, elle les sonne comme un gong frappé qui les laisse debout, à tituber », du métavers à la généralisation de l'IA et l'avènement des voitures autonomes, une analyse politique de notre époque, et une immersion dans les futurs probables.

Parmi ses œuvres, on peut citer La Horde du Contrevent, publié par La Volte en 2004 et récompensé par le Grand prix de l’Imaginaire en 2006, avec plus de 500.000 exemplaires vendus, ainsi que Les Furtifs, sorti en 2019 chez le même éditeur, Prix du Meilleur livre de Lire et le Grand Prix de l’Imaginaire. Il s'est écoulé, selon Edistat, à plus de 250.000 exemplaires, grand format et poche confondus.

À noter, toujours au Seuil, la réédition le 1er mars prochain dans une édition collector à tirage limité du classique de la littérature latino-américaine et du réalisme magique, Cent Ans de solitude, du prix Nobel Gabriel Garcia Marquez à l'occasion des 10 ans de sa mort.

Une réédition fait écho à la publication d'un inédit du meilleur représentant du réalisme magique, prévu pour mars chez Grasset. L'éditeur a publié tous les ouvrages de l'auteur à l'exception de Cent ans de Sollitude.

Une autobiographie en octobre 2024

Enfin, Riley Keough, fille de Lisa Marie Presley, a achevé l'autobiographie de sa mère, décédée en janvier 2023, en transcrivant des heures d'enregistrements audio de cette dernière. Annoncée sur Instagram, l'ouvrage sera publié aux États-Unis le 15 octobre prochain par Penguin Random House, et par JC Lattès pour la version française.

Le livre, sans titre pour l'instant, contient des récits personnels de Lisa Marie Presley, y compris ses relations avec Elvis et Priscilla Presley, ses mariages avec Michael Jackson et Nicolas Cage, ou encore le tragique décès de son fils Benjamin Keough, qui s'est ôté la vie en 2020.

Random House décrit le livre comme un aperçu de la vie de l'une des familles les plus emblématiques d'Amérique.

Lisa Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans d'une obstruction intestinale, dû à une intervention chirurgicale visant à réduire son poids en diminuant la capacité de l'estomac et de l'intestin.

Sa mère, toujours vivante, Priscilla Presley, est elle sur le devant de la scène grâce au dernier long-métrage de Sofia Coppola, Priscilla, dans les salles françaises depuis ce 3 janvier.

