Après “une année difficile”, les éditions du Caïman appellent à l'aide

La maison, portée par quatre bénévoles passionnées par le genre - Jean-Louis Nogaro, le directeur, Patrick Amand, Philippe Paternolli et Danielle Akakpo -, évoque une année marquée par des parutions « qui nous tenaient à cœur », et trois prix littéraires : Sandrine Cohen qui a remporté le Prix Récits de l'Ailleurs, Sylvie Callet, le Prix Dora-Suarez catégorie Lyon Polar, et Maria P. Mischitelli, le Prix Dora-Suarez catégorie Polar émotion. « Et malgré tout ça, (encore) une année difficile... économiquement... »

Un besoin de soutien

Et de constater que « malgré les efforts de notre diffuseur, les libraires sont parfois mis en difficulté pour mettre en avant les "petites structures éditoriales", soucieux de faire fonctionner leurs établissements en poussant les titres de maisons d'édition à la force de frappe plus impressionnante. »

C'est pourquoi une campagne de prévente a été lancée par la maison, visant à assurer « un peu de trésorerie pour aborder l'année 2024 », et ainsi pouvoir porter les six nouveaux romans ou recueils collectifs, prévus entre février à juin 2024 : « Par cette campagne d'abonnement, nous vous proposons de les découvrir en avant-première, avec quelques avantages, bien entendu... et de nous aider à passer un cap difficile », explique l'équipe des éditions du Caïman : « Si nous faisons appel aux lecteurs, c'est que notre situation financière est compliquée... »

En février, un recueil collectif de nouvelles, C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, en mars deux ouvrages, Merci la Résistance !, un recueil collectif de textes et dessins, et le polar Candeur fatale de Didier Esposito. En avril, Philippe Paternolli propose La mort imaginale, suivi d'Ysa Brul de Jean-Noël Blanc en mai. En juin, ce programme se conclut avec Les aigles dorés de l'Hindou-Kouch de Richard Canal, autre polar.

Ce 15 janvier, la campagne a réalisé 128 préventes, sur un objectif minimum de 50, avec 94 contributions. Il reste encore 9 jours pour soutenir la maison du département de la Loire.

L'édition indépendante en souffrance

Jouant toujours la transparence, la maison stéphanoise précise : « Le mois de janvier est un mois traditionnellement difficile pour nous, avec une grosse période de retours de librairies, une raréfaction des salons du livre, une baisse des achats après les fêtes de fin d'année... »

Plus généralement, l'équipe analyse : « Le milieu de l'édition indépendante souffre beaucoup : augmentation des coûts de production, que nous ne pouvons répercuter sur nos livres sans les rendre inabordables au plus grand nombre, mainmise des grands groupes éditoriaux, dont les livres trustent les places en librairie, et dont les auteurs garnissent les grands salons du livre. »

Fondées en janvier 2010 à Saint-Étienne, les éditions du Caïman présentent plusieurs collections : Polars en France, Polars du Monde et Thrillers, qui se caractérise par l'importance du lieu, devenu un élément central du récit, mais aussi Noires nouvelles qui propose des recueils, individuels ou collectifs, et Albums et Romans jeunesse, axés sur des faits de société.

La maison bénéficie d'une diffusion et distribution nationale pour leurs livres papier via POLLEN-CEDIF, et pour leurs livres numériques via Primento.

Problème du polar

En octobre dernier, ActuaLitté révélait la fin de l'aventure Alibi - une revue, une maison d'édition et un podcast -, après trois ans et la publication de 15 numéros dans une seconde vie : en 2020, Dargaud (filiale de Média Participations) avait repris le projet, avant de mettre un terme à la publication, n'ayant pas réussi à atteindre un équilibre financier.

La directrice éditoriale, Alice Monéger, s'était alors demandé auprès d'ActuaLitté : « Je ne sais pas pourquoi, pour le genre de l'Imaginaire, il existe de vraies communautés de lecteurs, engagées. Pour le polar, genre des plus plébiscités chez nous, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance, mise à part la grande messe bien ponctuelle de Quai du Polar à Lyon. »

Et d'ajouter, en forme d'appel : « J'ignore s'il y aura une suite à Alibi, ou un autre projet qui prendra le relai, je constate en tout cas qu'il y a de moins en moins de place pour parler du polar dans la presse, les magazines, alors qu'il suffit de suivre les classements hebdomadaires des meilleures ventes pour en constater la popularité et l'importance. »

En septembre dernier encore, c'était la librairie strasbourgeoise spécialisée dans le polar, La Tache noire, qui appelait à l'aide à travers un crowdfunding, avec succès.