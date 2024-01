Cette nomination, “moi, elle ne me surprend pas”, assure Rachida Dati

Avec 6 % de hausse pour le budget Culture sur 2024, Rima Abdul Malak se vantera en toute légitimité d’avoir obtenu les enveloppes les plus importantes pour Valois. Alors oui : elle espérait « déjouer la malédiction » qui restreint à moins de deux ans le mandat des ministres de la Culture, plaçant habilement sa remplaçante sous les mêmes auspices.

« Je ne sais pas quels nouveaux chemins m’attendent, mais je sais qu’ils seront beaux et combatifs. Aussi parce que je n’oublie pas le fil rouge de mes engagements, la défense de la liberté de création, d’une culture ouverte et vivante », indique la prédécesseure de Rachida Dati. Qui conclura son intervention par un poème d’Andrée Chedid, comme pour souligner combien elle a le goût des mots…

André sans frapper

Et les applaudissements de reprendre, avant que Rachida Dati ne s'empare du micro, pour immédiatement invoquer André Malraux. « Le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité et d’abord la France », cite-t-elle. Or, la locataire de Valois sait « personnellement ce que je dois à la culture française ».

Elle insistera, non sans humour, sur l’importance que le monde culturel peut avoir pour les femmes : liberté d’expression, voix qu’elles font entendre, et autres. Cette prise de fonction s’accompagne de responsabilité : « Nous savons l’importance d’avoir une culture en partage pour se sentir appartenir pleinement à un pays. »

À ce titre, il lui importera de bâtir une nouvelle culture populaire, « des quartiers à la ruralité ». Parmi les outils à sa disposition, le Pass Culture : « Il faut que ce soit un instrument d’éducation, un instrument d’éducation populaire. »

L’ancienne sarkozyste insiste : « Je comprends qu’elle puisse surprendre, cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. […] Par mon parcours, la culture est un combat. C’est un combat de tous les jours. » Et de promettre énergie, ténacité et détermination « à travailler au service de la Culture » pour la durée de sa présence.

Moins de deux ans, donc…

Crédits photo : Ministère de la Culture