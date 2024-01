Strasbourg, Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, révèle son programme  

Cette nomination symbolise l'engagement de Strasbourg à encourager la lecture et les livres dans toutes leurs formes et pour tous les âges, tout en combattant l'illettrisme et les inégalités dans un monde en constante évolution.

Le programme Lire notre monde, dévoilé ce vendredi 12 janvier à la Bibliothèque nationale de France, propose 25 programmes et près de 250 actions et événements. Ces initiatives visent à réaffirmer le rôle essentiel du livre et de la lecture comme moyens d'accès au savoir, de connaissance de soi, de l'autre, et de compréhension du monde.

Les célébrations débuteront le mardi 23 avril 2024, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, avec une semaine inaugurale riche en événements.

Parmi eux, les Rencontres de l'Illustration, l'inauguration d'expositions majeures dans les Musées de la Ville, la Fête des librairies indépendantes, la Grande Lecture, et bien d'autres.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Patrick Müller (CC BY-NC-ND 2.0)