Métiers du livre : IA et nouveaux modes d'organisation du travail

Après avoir abordé les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur du livre en 2022 et exploré l'écologie du livre et l'édition féministe en 2023, l'édition 2024 se concentrera sur deux thèmes majeurs influençant le monde du livre : l’intelligence artificielle et les nouveaux modes d’organisation du travail.

L'événement examinera les bénéfices et les risques associés à l'usage de l'intelligence artificielle dans les métiers du livre. L'IA est envisagée comme un outil polyvalent, utile à la création pour les écrivains, à l'indexation et au catalogage pour les bibliothécaires, et à la prise de décision pour les lecteurs, tout en représentant un risque de violation du droit d’auteur, d'uniformisation de la création, et de reproduction des discriminations.

En parallèle, les nouvelles formes d'organisation du travail, qu'elles soient collectives (mutualisation d’activités, création de groupements d’employeurs) ou dématérialisées (télétravail, expansion du numérique), seront discutées pour évaluer leurs avantages, leurs potentiels et leurs limites dans le contexte actuel des métiers du livre.

Programme :



8h45-9h15 : Accueil des participants et participantes

9h15-9h30 : Allocutions d'ouverture

Serge Regourd, président d'Occitanie Livre & Lecture

Clarisse Barthe, responsable du Master Édition imprimée et numérique, Département Documentation, Archives, Médiathèque et Édition, Université Toulouse - Jean Jaurès

L'Intelligence artificielle

9h30-10h15 : Nouveaux enjeux mémoriels, politiques et culturels à l’heure du numérique et de l’intelligence artificielle générative

Jean-Gabriel Ganascia, professeur émérite d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, responsable de l’équipe de recherche Agents cognitifs et apprentissage symbolique automatique (ACASA) du laboratoire de recherche en informatique de Sorbonne Université (LIP6)

10h15-10-30 : Questions - débat

10h30-11h45 : Intelligence artificielle et métiers du livre : potentialités et risques

Luc Bellier, directeur adjoint de la Direction des bibliothèques, de l'information et de la science ouverte de l'Université Paris Saclay

Virginie Clayssen, directrice du patrimoine et de la numérisation chez Editis et présidente de la commission numérique du Syndicat national de l’édition

Frédéric Maupomé, auteur, président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels

Animation : Joël Faucilhon, enseignant associé au DDAME de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, responsable pédagogique de la licence professionnelle "Édition : techniques éditoriales et développements numériques" et du parcours "Édition numérique" de cette formation

11h45-12h : Questions - débat

12h-14h : déjeuner libre

Les nouveaux modes d'organisation au travail

14h-14h45 : Les nouveaux modes d'organisation du travail : du travail moderne au travail expressif

Anthony Hussenot, professeur des universités en sciences de gestion à l’Université Côte d’Azur et chercheur au Groupe de recherche en droit, économie et gestion (GREDEC)

14h45-15h : Questions - débat

15h-16h15 : Nouvelles organisations du travail et métiers du livre : interdépendances et équilibres

Stéphane Eyer, délégué régional de l'Union Régionale des Scop et Scic Occitanie Pyrénées

Charles-Henri Lavielle, co-directeur des Éditions Anacharsis

Olivia Serre, directrice du GE OPEP - Groupement d'Employeurs du secteur culturel en Occitanie

Leslie Vega, directrice des Libraires Volants, Service de Remplacement, Paris

Animation : Yanik Vacher, chargée de mission Économie du livre, Occitanie Livre & Lecture

16h15-16h30 : Questions - débat

16h30-17h : Synthèse de la journée



Crédits photo : Jérôme Souillot / Occitanie Livre & Lecture