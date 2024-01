BD à Bastia est de retour en avril 2024

Chaque année, l'événement attire entre 3500 et 4000 visiteurs, allant des tout-petits de la maternelle aux étudiants universitaires. Ces jeunes, venant de toute la région Corse, profitent de programmes spécialement conçus pour eux, incluant des visites guidées avec les auteurs ou des médiateurs culturels, des ateliers interactifs, des projections et des spectacles.

Après plus de 30 ans d'existence, BD à Bastia a ainsi contribué à créer une génération de publics cultivés et passionnés par la bande dessinée et l'illustration.

Pour son édition 2024, BD à Bastia met en lumière le travail de créateurs comme Peggy Adam, Olivier Bruneau, Baptiste César et bien d'autres, proposant une plongée fascinante dans leurs univers distincts.

Cette 31e édition invite à une exploration audacieuse du « Monde à l'envers », en compagnie de personnages enchantés tels que des sorcières, meneuses de loups, et ogresses, qui cherchent leur place au-delà des normes de leur société, qu'elle soit réelle ou fantasmée.

En plus de cette exposition thématique et collective, le festival offre des expositions monographiques détaillées, offrant une immersion dans les mondes captivants de chaque artiste. Les visiteurs pourront admirer des œuvres originales, des styles de dessin uniques et des créations singulières.

Un invité surprise attend les visiteurs à l’Arsenale, promettant humour, éclat et un talent artistique impressionnant. Le nom de l'artiste sera révélé peu avant l'ouverture du festival, ajoutant un élément de mystère à cette célébration artistique.

Crédits image : BD à Bastia