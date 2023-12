Tolkien : l'auteur qui accusait Amazon de plagiat condamné à payer 120 000 €

Le jugement de Stephen V. Wilson a par ailleurs rejeté les allégations de Demetrious Polychron concernant la série télévisée d'Amazon, et a prononcé une injonction permanente, empêchant l'auteur de distribuer toute autre copie de The Fellowship of the King, ses suites prévues, ou tout autre travail dérivé basé sur les livres de J. R. R. Tolkien.

Enfin, toutes les copies physiques et électroniques de son livre doivent être détruites, avec déclaration qu'il respecte cette ordonnance, sous peine de parjure. Le juge a enfin rejeté les demandes de Polychron visant à faire payer ses frais juridiques par Amazon et la succession, on l'aura compris.

Steven Maier, l'avocat britannique de Tolkien Estate, a déclaré auprès de Deadline : « C'est un succès important pour Tolkien Estate, qui ne permettra pas à des auteurs et éditeurs non autorisés de monétiser les œuvres très appréciées de J. R. R. Tolkien de cette manière. » Amazon et la Tolkien Estate réclamaient 153.000 $ de frais de justice à Polychron.

The Fellowship of the King était commercialisé depuis septembre 2022 par Fractal Books, y compris sur Amazon, mais est à aujourd'hui indisponible.

Coup de poker raté...

En 2017, Demetrious Polychron a publié sa fanfiction, qu'il présentait comme la « suite parfaite du Seigneur des Anneaux », selon les avocats de la Tolkien Estate. L'auteur la décrivait comme le premier tome d'une série en sept volumes, intitulée, The War of the Rings. Il soutenait que, bien que son œuvre s'inspire de celle de J. R. R. Tolkien, elle se démarque par des personnages et des intrigues propres, distincts de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Il a par la suite affirmé que la série d'Amazon, Les Anneaux de Pouvoir, qui explore le Second Âge de la Terre du Milieu, reprend en grande partie le contenu de son livre. Il a soutenu que ses personnages et intrigues constituaient une part significative de la série, et que certains dialogues et images avaient été directement copiés.

Mi-août dernier, la justice américaine a rejeté la plainte de Demetrious Polychron, jugeant que la violation du droit d'auteur n'était pas clairement établie.

Amazon et la Tolkien Estate ont de leur côté vigoureusement réagi à l'action de l'auteur, décrivant son livre comme un « ouvrage non autorisé, présenté comme une suite “idéale” à la saga de Tolkien, qui en reprend la “mythologie” et un certain nombre de personnages, lieux et événements directement tirés des œuvres de J.R.R. Tolkien, sans autorisation préalable ». L'accusateur devient accusé pour infraction du copyright.

Fanfiction ? Niet

La Tolkien Estate a clairement exprimé son opposition à la fanfiction, affirmant sur son site officiel : « [V]ous ne pouvez copier aucune partie des écrits ni des images de Tolkien ni créer des documents faisant référence aux personnages, histoires, lieux, événements ou autres éléments contenus dans l’une de ses œuvres. »

Cette stricte application du droit d'auteur a surpris de nombreux fans, la fanfiction étant un élément central de la culture pop en général, et de celle autour de La Terre du Milieu en particulier.

Développée par Amazon Studios, Les Anneaux de Pouvoir détient le record du budget le plus élevé pour une série, s'élevant à 465 millions $ pour la première saison. Prime Video s'est engagé à produire cinq saisons, conformément à l'accord avec les détenteurs des droits de l'univers de Tolkien.

L'année dernière, une entreprise suédoise de jeux vidéo a acquis Middle-earth Enterprises, une division de The Saul Zaentz Company, qui possédait le catalogue de propriété intellectuelle et les droits mondiaux sur la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit.

Crédits photo : wp paarz (CC BY-SA 2.0)