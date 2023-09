Fanfiction : chez Tolkien, un copyright pour les gouverner tous

En avril 2023, quelques mois après la première diffusion de la série Les Anneaux de Pouvoir, superproduction fantasy de la multinationale Amazon, un auteur californien dégainait une action en justice, sûr de lui. Demetrious Polychron réclamait 250 millions $ afin de dédommager le plagiat de son œuvre de fanfiction, intitulée The Fellowship of the King.

Il plaidait alors auprès de la justice américaine le siphonnage de ses écrits par les scénaristes des Anneaux de Pouvoir. Et s'appuyait notamment sur les contacts qu'il avait établis avec la Tolkien Estate et le petit-fils de l'auteur du Hobbit : une communication sans lendemain, mais Demetrious Polychron aurait tout de même laissé un exemplaire de son livre auprès de la structure juridique.

Plainte sans suite

Mi-août, la justice américaine a classé la plainte de Demetrious Polychron sans suite, estimant que la violation du copyright n'était pas suffisamment caractérisée. « Mes personnages et intrigues entièrement originaux composent jusqu’à la moitié de la série de huit épisodes, telle que partagée par les défendeurs. Dans de nombreux cas, les accusés ont copié le langage exact (du livre) », assurait pourtant l'auteur dans sa plainte. Sans convaincre la justice pour autant.

Sans surprise, Amazon et la Tolkien Estate ont vertement répliqué à la plainte de l'auteur, qualifiant son livre d'« ouvrage non autorisé, présenté comme une suite “idéale” à la saga de Tolkien, qui en reprend la “mythologie” et un certain nombre de personnages, lieux et événements directement tirés des œuvres de J.R.R. Tolkien, sans autorisation préalable », cite RadarOnline.

Les avocats poursuivent : « Alors que nous sommes face à un cas d'infraction du copyright, l'auteur amateur n'est pas l'accusé, mais l'accusateur, qui avance que la série autorisée, Les Anneaux de Pouvoir, a plagié son œuvre plagiaire. »

Ils concluent en citant l'auteur lui-même, qui a reconnu s'inscrire dans l'œuvre de Tolkien : même avec l'Anneau unique au doigt, difficile d'échapper à l'implacable copyright...

Hobbit soit qui mal y pense

Amazon et la Tolkien Estate réclament désormais 153.000 $ de frais de justice à Demetrious Polychron, selon Law360.

Et la société qui gère l'œuvre et les droits de J.R.R. Tolkien ne s'arrête pas là, puisqu'elle attaque aussi l'auteur amateur pour avoir « écrit, publié, diffusé et commercialisé une suite clairement non autorisée de la trilogie de Tolkien », rapporte RadarOnline. The Fellowship of the King était en effet vendu depuis septembre 2022 par la maison Fractal Books, notamment sur... Amazon. Aujourd'hui, le titre est indisponible, pour des raisons évidentes...

Début 2022, la Tolkien Estate s'inscrivait résolument contre la pratique de la fanfiction, en indiquant sur son site officiel : « [V]ous ne pouvez copier aucune partie des écrits ni des images de Tolkien ni créer des documents faisant référence aux personnages, histoires, lieux, événements ou autres éléments contenus dans l’une de ses œuvres. »

Une application particulièrement stricte du copyright qui avait choqué les fans de la saga, puisqu'elle condamnait de fait l'écriture amateur de textes poursuivant l'histoire de la Terre du Milieu, racontant les événements de la saga du point de vue de tel ou tel personnage ou imaginant des récits alternatifs. Cette pratique amateur, la fanfiction, est centrale au sein de la pop culture.

Auteur de fanfiction lui-même, Demetrious Polychron aura commis l'impair de commercialiser son travail, d'une part, mais aussi de se faire un peu trop remarquer...

Photographie : illustration, stuart anthony, CC BY-NC 2.0