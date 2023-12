États-Unis : Internet Archive, pas “prêt” de rendre les armes

En 2020, quatre éditeurs américains — Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House — portaient plainte contre la plateforme Internet Archive, accusée de violation du copyright. Les ayant droits n'avaient pas vraiment apprécié la mise à disposition, grâce à un système de prêt numérique, d'ouvrages protégés par le droit d'auteur, sans leur autorisation...

En face, l'entité Internet Archive rappelait qu'elle travaillait avec des bibliothèques, et se considérait par ailleurs comme l'une d'entre elles. Par son système de « prêt numérique contrôlé », elle effectuait une simple mission de partage de la connaissance, à partir de ses collections légalement acquises et numérisées.

En mars 2023, le juge John G. Koeltl rendait son verdict, en déclarant Internet Archive coupable de violation du droit d'auteur. « Bien qu’Internet Archive ait le droit de prêter des ouvrages papier légalement acquis, elle n’a pas l’autorisation de fournir des versions numériques en masse », soulignait-il.

« Protéger l'accès aux livres »

Dès l'annonce de la sentence, Internet Archive assumait son intention de faire appel de la décision. « Les bibliothèques font l'objet d'une attaque sans précédent. Les missions essentielles des bibliothèques, comme la conservation, la mise à disposition, l'égalité d'accès et l'éducation pour tous, sont remises en cause par la censure de livres, les coupes budgétaires, les modèles de licence abusifs, et aujourd’hui par ce procès inique », commentait Brewster Kahle, le fondateur d'Internet Archive, en septembre dernier.

Pour l'ONG et sa défense, la cour new-yorkaise à l'origine de la condamnation a « commis des erreurs concernant les faits et leur interprétation légale ».

Sans trop de surprise, Internet Archive maintient et entend défendre son « prêt numérique contrôlé » en soutenant que celui-ci relève du fair use, une doctrine légale qui justifie certaines exceptions au copyright, notamment à des fins de recherche ou d'éducation. L'ONG affirme par ailleurs que ses actions génèrent d'importants bénéfices au public, au même titre que les bibliothèques.

À LIRE - Anna’s Archive, la bibliothèque des bibliothèques pirates

Ce prêt numérique contrôlé est « à but non commercial, transformatif et justifié par le cadre du copyright », selon l'organisation. Tout comme les bibliothèques prêtent un ouvrage imprimé à un usager à la fois, Internet Archive met à disposition un exemplaire numérique de ses collections à un usager à la fois, expose le document communiqué par la plateforme à la justice.

Le prêt numérique contrôlé ne se substitue pas aux licences des éditeurs pour leurs livres numériques, car le service proposé est totalement différent. Il permet aux bibliothèques de prêter efficacement les livres qu'elles possèdent, tandis que les licences commerciales permettent aux bibliothèques d'acheter un droit d'accès limité, via des agrégateurs ou au sein d'une sélection de livres que les éditeurs rendent accessibles. – Internet Archive

Selon Brewster Kahle, l'action en justice contre Internet Archive est « un combat pour protéger l'accès aux livres à ceux qui cherchent la vérité, dans notre âge numérique ». Les éditeurs, dont la réponse est désormais attendue, n'ont sans doute pas la même vision des choses...

Le document déposé par Internet Archive est accessible ci-dessous, en intégralité.

Photographie : illustration, John Blyberg, CC BY 2.0

DOSSIER - Procès Internet Archive : l'édition contre le prêt numérique contrôlé