Droit d'auteur : Internet Archive fait appel de sa condamnation

« Bien qu’Internet Archive ait le droit de prêter des ouvrages papier légalement acquis, elle n’a pas l’autorisation de fournir des versions numériques en masse », avait estimé le juge John G. Koeltl en mars 2023. Il donnait ainsi raison aux quatre groupes d'édition qui ont porté plainte contre la structure en 2020.

Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House assuraient alors que la plateforme Internet Archive avaient violé le copyright en rendant disponible des versions numériques de 127 de leurs titres. Depuis, les plaignants certifient avoir identifié 30.000 ouvrages sous droit sur le site...

L'organisation non gouvernementale Internet Archive se présente comme la « bibliothèque d'Internet » et travaille avec des établissements de lecture publique, principalement aux États-Unis, afin de numériser leurs collections et proposer des versions numériques d'ouvrages libres de droits — ou non, donc — accessibles sous certaines conditions.

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, le site avait ouvert les vannes en rendant un grand nombre de titres couverts par le copyright disponibles pour les internautes, ce qui avait déclenché la riposte des éditeurs.

Des « erreurs » judiciaires

Dès le mois de mars, Internet Archive avait annoncé son intention de faire appel, désormais concrétisée. « Les bibliothèques font l'objet d'une attaque sans précédent. Les missions essentielles des bibliothèques, comme la conservation, la mise à disposition, l'égalité d'accès et l'éducation pour tous, sont remises en cause par la censure de livres, les coupes budgétaires, les modèles de licence abusifs, et aujourd’hui par ce procès inique », commente au passage Brewster Kahle, fondateur d'Internet Archive.

Quelques semaines après la signature d'un accord avec les éditeurs plaignants, qui prévoyait des dédommagements financiers et une injonction permanente interdisant à Internet Archive de distribuer sans autorisation les ouvrages des plaignants, le recours en appel vient suspendre toutes les opérations.

Internet Archive et ses avocats estiment que la cour new-yorkaise a « commis des erreurs concernant les faits et leur interprétation légale », et attendent donc une révision du jugement.

Pour sa part, l'Association of American Publishers (AAP), qui accompagne les quatre groupes d'édition dans leur démarche, assure que ceux-ci « défendront vigoureusement leur cause » devant la cour d'appel.

Photographie : espace de numérisation audiovisuel d'Internet Archive (Lam Thuy Vo, CC BY-NC 2.0)

