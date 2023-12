Yannick Bolloré rejoint le conseil d'administration de Lagardère

La nomination du fils de Vincent Bolloré, effective depuis le 8 décembre 2023, sera présentée pour ratification lors de l'Assemblée Générale prévue le 25 avril 2024.

Yannick Bolloré maintiendra parallèlement ses fonctions actuelles : président du conseil de surveillance de Vivendi SE, groupe agissant dans les secteurs des contenus, des médias et de la communication, principal actionnaire de Lagardère, ainsi que président-directeur général du Groupe Havas, agence internationale de communication.

Fondé en 1992, le groupe Lagardère se distingue par sa présence internationale, opérant dans plus de 40 pays avec environ 27.400 employés. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards €. Le Groupe s'organise autour de trois secteurs principaux : Lagardère Publishing, qui englobe l'édition de livres, de livres numériques, ainsi que de jeux de société et jeux sur mobiles ; Lagardère Travel Retail, spécialisé dans les articles de voyage essentiels, le duty free, la mode et la restauration ; et Lagardère News, comprenant des médias tels que Paris Match, Le Journal du Dimanche, JDD Magazine et la licence Elle.

L’arrivée de Yannick Bolloré au Conseil d’Administration est une excellente nouvelle pour Lagardère. Il apportera au Groupe son expérience des médias, son savoir-faire exceptionnel dans la transformation des entreprises ainsi que sa connaissance unique des marques. La nomination de Yannick renforce également l’implication de notre actionnaire de référence, un groupe familial français dont nous partageons la culture et les valeurs et qui nous apporte force et pérennité pour mener à bien notre stratégie de long terme. Je tiens bien sûr également à remercier René Ricol pour sa contribution remarquable aux travaux du Conseil, avec rigueur, implication et indépendance, tout au long de son mandat. - Arnaud Lagardère

Le principal intéressé a de son côté déclaré : « Je suis honoré de rejoindre le conseil d’administration de Lagardère SA et ravi de pouvoir enfin débuter une collaboration fructueuse pour accompagner le groupe dans son ambitieux projet de développement et de transformation de ses métiers. Le rapprochement de nos deux groupes est une chance, qui nous propulse vers l’avenir et de nouveaux sommets. Ensemble, nous renforcerons notre rayonnement international dans les domaines de la création, du contenu et de la distribution. »

Crédits photo : Policles, CC BY-SA 4.0