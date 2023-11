L'écrivaine Ahed Tamimi parmi les prisonniers palestiniens libérés  

« Sans nourriture, sans eau et sans vêtements, nous avons dû dormir sur le sol. Ils ont également menacé de tuer mon père, qui est actuellement emprisonné dans une prison israélienne. » Ce sont les déclarations de la jeune femme de 22 ans, à sa sortie de prison.

Ce 27 novembre, le ministère de la Justice israélien avait rendu publique une liste de 50 noms de prisonniers éligibles pour une libération anticipée d'une prolongation de la trêve avec le Hamas, dans laquelle s'inscrivait Ahed Tamimi.

Depuis le début de la trêve, le 24 novembre, l'accord a conduit à la libération de 70 otages israéliens et 210 détenus palestiniens. Une trentaine de personnes étrangères, principalement des Thaïlandais employés en Israël, ont par ailleurs été relâchées, mais indépendamment de cet accord.

Une famille d'activistes

Arrêtée lors d'un raid, Ahed Tamimi a été incarcérée sous le régime de la détention administrative, sans inculpation ni procès, et pour une durée indéfinie.

L'armée israélienne a reproché à la Palestinienne d'avoir encouragé la violence et les activités terroristes sur les réseaux sociaux en postant sur Instagram : « Notre message aux troupeaux de colons est que nous vous attendons dans toutes les villes de Cisjordanie, de Hébron à Jénine. [...] Nous allons vous massacrer et vous direz que ce qu’Hitler vous a fait était une blague, nous allons boire votre sang et manger vos crânes. Venez, nous vous attendons. »

Sa famille, de longue date engagée dans l'activisme palestinien, avait nié les accusations d'incitation à la violence et de promotion d'activités terroristes, affirmant que son compte avait été piraté, un fait qu'ils décrivent comme fréquent à son égard.

Le 29 octobre, Bassem Tamimi, le père de l'écrivaine, a également été arrêté alors qu'il se rendait en Jordanie et a été emmené dans un lieu tenu secret. Le 8 novembre, sa famille a appris qu'un tribunal israélien avait décrété sa mise en détention administrative pour une durée de six mois, sans aucune inculpation ni possibilité de communiquer avec sa famille ou son avocat. Ahed Tamimi est devenue un symbole international de la résistance palestinienne après avoir été filmée confrontant physiquement les forces israéliennes.

Le drame de la Cisjordanie

Ahed Tamimi est de son côté devenue une figure emblématique du militantisme palestinien et co-auteure d'Ils m'ont appelée Lionne : Le Combat d'une Fille Palestinienne pour la Liberté, un livre coécrit avec Dena Takruri dans lequel elle décrit les difficultés quotidiennes sous l'occupation israélienne. Arrêtée en décembre 2017 à l'âge de 17 ans suite à une confrontation filmée avec des soldats israéliens, elle avait été condamnée à huit mois de prison sur plusieurs chefs d'accusation, y compris pour « agression aggravée ».

Cette répression actuelle a lieu dans un contexte de violence croissante envers les Palestiniens en Cisjordanie, inscrite dans une expansion continue des colonies israéliennes. Des experts de l'ONU et divers groupes de défense des droits humains, tant israéliens qu'internationaux, ont mis en garde contre un système d'apartheid imposé depuis des décennies.

L'année précédente a été la plus meurtrière en Cisjordanie occupée depuis que l'ONU a commencé à enregistrer systématiquement ces données en 2005, avec plus de 150 Palestiniens tués, dont 33 enfants. En 2023, le nombre d'enfants palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie a atteint un nombre record, avec au moins 38 décès.

Le 29 novembre, à Jénine en Cisjordanie occupée, deux jeunes Palestiniens, un enfant de 9 ans et un adolescent de 15 ans, ont été tués par des tirs de l'armée israélienne, comme le révèlent des vidéos de surveillance, nous apprend l'AFP. Ces incidents, confirmés par le ministère palestinien de la Santé et le Croissant-Rouge palestinien, se sont produits lors d'une opération militaire d'Israël visant à capturer des militants du Hamas et du Jihad islamique.

Crédits photo : Diario de Madrid (Creative Commons Attribution 4.0)