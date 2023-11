Discriminations : la haine diminue, mais les violences augmentent

Pour mieux saisir l'étendue de ces discriminations, notre rapport rassemble une série de données détaillées et analysées. Il est destiné à devenir un outil clé pour éveiller les consciences et encourager les discussions sur ce sujet.

À titre d'exemple, aujourd'hui, 18 % des personnes âgées de 18 à 49 ans déclarent avoir subi des discriminations au cours des cinq dernières années. Les descendants d'immigrés d'Afrique ont deux fois plus de risques de se retrouver au chômage comparativement à ceux sans antécédents migratoires. De plus, on observe une augmentation des actes racistes ces dernières années.

L'emploi, ou le nerf de la guerre

Et plus largement, le risque de se retrouver au chômage « est 1,96 fois supérieur pour les descendants d’immigrés d’Afrique ». En outre, « les stéréotypes sexistes n’agissent pas qu’au moment de fixer le salaire des femmes et des hommes à postes comparables (4 % de salaire en moins pour les femmes selon l’Insee en 2020, toutes choses égales par ailleurs,). Ils opèrent aussi avant, de manière diffuse, par exemple au moment où filles et garçons “choisissent” des voies d’études et des métiers différents ».

Le document pointe aussi que « 5,4 millions d’emplois demeurent fermés aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne », soit près d’un emploi sur cinq en France. « Pour l’essentiel (4,1 millions), il s’agit de postes de la fonction publique ou parapublics, mais plus d’un million d’emplois du secteur privé sont aussi difficilement accessibles aux étrangers du fait des conditions de diplôme requises ou d’une procédure d’autorisation préalable nécessaire pour exercer ces métiers. »

Mais la question de l’emploi ne dévoile que l’une des facettes de la discrimination qui règne, d’autant que les motifs se cumulent.

Par exemple, 37 % des descendants d’immigrés d’origine maghrébine disent avoir été discriminés. Parmi les victimes, l’origine est la raison la plus fréquente (76 %). Mais 16 % témoignent de sexisme, 28 % d’une discrimination en raison de leur religion, ou encore 10 % d’un traitement défavorable lié à leur lieu de résidence. Le chiffre global de 18 % — qui concerne l’ensemble de la population — est très éloigné de ce que vit dans la société française une jeune femme noire, musulmane et d’origine africaine.

Une France plus ouverte, dans l'ensemble

La société française a évolué vers plus d'ouverture en vingt ans, avec une diminution notable du racisme et du sexisme. Selon la CNCDH, 60 % des Français se disent « pas du tout racistes », un chiffre doublé depuis 20 ans, et ceux croyant en des « races supérieures » sont passés de 14 % à 5 %. Le sexisme recule également, avec une baisse de moitié (de 40 % à 20 %) de ceux pensant que les femmes devraient rester à la maison, d'après le ministère des Solidarités.

Bien que la société devienne plus tolérante, les formes violentes de discrimination persistent. La sensibilisation accrue conduit à une meilleure dénonciation et enregistrement de ces actes. La vigilance reste essentielle : plus de 500 000 personnes déclarent avoir subi une injure raciste, 150 000 une injure homophobe et 1,4 million de femmes une injure sexiste annuellement.

La violence persiste

L'acceptation de l'homosexualité a aussi augmenté, passant de 67 % à 85 % en 20 ans selon l’Ifop. Cependant, les actes violents de racisme, sexisme ou LGBTphobie ne diminuent pas. En 2022, 12.500 crimes et délits racistes ont été enregistrés, en hausse sur cinq ans, selon le ministère de l’Intérieur.

En 2020, environ 200.000 crimes et délits sexistes ont été signalés, majoritairement contre des femmes. Les crimes et délits anti-LGBT ont plus que doublé en cinq ans, atteignant 2400 en 2022. Les personnes handicapées ont 60 % de risques en plus de subir des violences physiques ou sexuelles, selon l’Insee.

Faire société, non sans peine

Ce rapport analyse la complexité de la structure sociale, en mettant l'accent sur divers groupes : personnes de couleur, immigrés, femmes, personnes handicapées, homosexuels et représentants syndicaux. Il souligne la possibilité de l'intersectionnalité de ces caractéristiques, où une personne peut être simultanément noire, jeune et handicapée, par exemple. Certains se rappelleront le mot de Coluche, avec une certaine amertume : « Il y en aura qui seront noir, petits et moches. Et pour eux, ce sera très dur. »

En outre, il est possible de faire face à des discriminations tout en étant affecté par des inégalités sociales, comme celles vécues dans un milieu ouvrier. Les disparités peuvent s'additionner ou se compenser. Selon l'Insee, en 2020, un cadre non immigré de 50 ans avait un risque de chômage de 3,2 %. En revanche, pour un employé immigré de moins de 30 ans, ce taux grimpe à 19,6 %, soit six fois plus, en raison de la combinaison des discriminations et des inégalités sociales.

Rendre ses valeurs à la République

Environ 46 % des Français perçoivent une discrimination fréquente liée à l'origine ou à la couleur de peau, selon le 13e Baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi (données 2020) du Défenseur des droits et de l'OIT.

Ce taux s'élève à 62 % parmi les personnes non blanches. 40 % des sondés signalent une discrimination fréquente due à la santé ou un handicap, 38 % à l'apparence physique, et 35 % à l'âge. Environ un tiers associe la discrimination à être une femme (contre 4 % pour les hommes) ou à la religion.

« Nous publions ce rapport pour sensibiliser la population. Mais aussi parce que certains discours xénophobes, sexistes ou homophobes se font de nouveau entendre. De tels propos sont indignes des valeurs de la République », indique Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités.

« Il est temps que tous ceux qui s'opposent aux discriminations se lèvent et disent que ça suffit comme ça. Nous voulons les aider. » L'ouvrage peut être acheté à cette adresse, en papier ou PDF. Un extrait en est proposé ci-après :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0