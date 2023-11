Quand des collégiens rappellent la tolérance à des mères réactionnaires

Moms for Liberty fait donc campagne depuis des mois contre la présence d’ouvrages LGBTQ+ dans les écoles, invoquant le dogme à leurs yeux sacré du « un papa-une maman », seul acceptable pour fonder une famille. Dès février 2022, ActuaLitté faisait état des dons significatifs issus de lobbys conservateurs, soufflant sur les braises de la censure en vigueur. Moms for Liberty n’était pas l’unique bénéficiaire, hélas.

De fait, ces mères en colère se sont adossées à Parents Defending Education, plus largement installé dans le pays et tout aussi impliqué dans les différentes actions pour bannir des œuvres. Leur cible favorite ? Les bibliothèques scolaires dont ils réclament la purge immédiate de tout document ne véhiculant pas l’idéologie portée : intolérance et muselage, au nom des droits parentaux. Le tout parce qu’il faut protéger les enfants à tout crin d’une ouverture d’esprit.

L'invasion a commencé...

Les principaux concernés ne sont pas insensibles aux actions de Moms For Liberty : des collégiens des écoles publiques de Seattle ont même décidé d’apprendre le respect d’autrui aux mères plutôt liberticides. Ainsi, des groupes de collégiens ont écrit au MfL pour leur rappeler quelques évidences, à travers des dessins, des messages et des cartes postales : des textes qui invitaient à la tolérance, tout simplement.

En réaction, le MfL a publié des photos de ces courriers, accusant au passage les établissements d'endoctrinement, voire de forger une Garde rouge — mouvement dont Mao Zedong s’était servi entre 1966 et 1968 pour achever la révolution culturelle. Le tout à l’initiative du Parti communiste chinois, qui mangeait les enfants, ne l’oublions jamais. Voilà donc le niveau des Moms for Liberty...

Un porte-parole des écoles publiques de Seattle a déclaré que la création et l’envoi des cartes étaient « une activité indépendante et non partie du programme scolaire ». Ces dernières furent envoyées au printemps, accompagnées d’une lettre de l’enseignante de Seattle Ann Christianson, disant qu’elles venaient de « collégiens préoccupés », rapporte Advocate.

De son côté, Tiffany Justice, cofondatrice de Moms for Liberty, a répondu à l’affirmation que les cartes sont une protestation contre la haine envers les personnes LGBTQ+ en écrivant sur X, « Aimez qui vous voulez. Moms for Liberty a des membres gays. Nous avons des membres avec des enfants gays. Ce n’est pas une question d’orientation sexuelle. Il s’agit de la sexualisation des enfants. C’est complètement inutile et en fait assez nocif. »

Sauf que le mouvement rejette l'acronyme LGBT, considérant qu'il introduit une notion de sexualisation dans les échanges. Et par extension, toute mention d'une identité associée au LGBT relève de la dérive insupportable.

Récemment, Moms for Liberty a essuyé quelques revers : ses candidats ont perdu certaines élections de conseils scolaires, puis des liens entre certains dirigeants et le groupe suprémaciste blanc Proud Boys ont été dévoilés – conduisant à la démission des personnes concernées. Comble du comble, un membre officiel de sa division à Philadelphie s'est révélé être un délinquant sexuel identifié par la police.

