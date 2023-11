Claire Marin et Angelin Preljocaj présideront aux Nuits de la Lecture 2024

Après Maria Pourchet, François-Henri Désérable en 2022, et Marie Darrieussecq en 2023, Claire Marin, écrivaine et philosophe, et Angelin Preljocaj, chorégraphe, animeront la 8e édition. L'année précédente a vu près de 8000 événements dans 4000 lieux, rassemblant un public grandissant autour de la lecture.

Durant quatre jours et nuits, des milliers d'événements se dérouleront en France et à l'international, dans un esprit de créativité et de partage. Ce grand événement culturel de la rentrée, avec ses moments forts, proposera des rencontres et animations dans divers lieux : bibliothèques, librairies, écoles, musées, espaces culturels et artistiques, associations, structures pénitentiaires, Instituts français, soulignant l'importance du livre et de la lecture pour tous.

Un parrain, une marraine

Claire Marin est écrivaine et philosophe. Docteure en philosophie et professeure agrégée, elle enseigne la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles. Elle développe une pensée du sensible et réfléchit sur la notion d’identité à travers les épreuves existentielles.

Après son premier roman Hors de moi publié en 2008 aux éditions Allia, très remarqué par la critique, elle rencontre son premier grand succès de librairie à la sortie de Rupture(s) paru aux éditions de L’Observatoire en 2019, devenu bestseller. S’en suivent, Mon corps est-il bien à moi ? (Gallimard Jeunesse, 2020), Être à sa place (L’Observatoire, 2022) puis Les Débuts (Par où recommencer ?) (Autrement, 2023).

INTERVIEW - “On ne trouve jamais sa place tout seul” (Claire Marin)

Alliant littérature et philosophie pour raconter les moments où les vies vacillent dans un style aussi clair qu’élégant, ses écrits touchent en plein cœur le public. « La lecture elle a cette vertu d’apaiser […], quand on lit on voit bien que quelque chose se calme en nous. Globalement il y a quelque chose de l’ordre du rythme de la lecture qui se diffuse dans le corps et qui le rend plus détendu », assure-t-elle.

Né en région parisienne, Angelin Preljocaj fait ses débuts auprès des plus grands chorégraphes. Depuis la création de sa compagnie en 1984, il a chorégraphié 59 pièces, du solo aux grandes formes, alternant de grands ballets narratifs à des projets plus abstraits, en un répertoire résolument contemporain. Ses créations sont présentées dans le monde entier.

Déjà multi-récompensé, il est nommé à l’Académie des Beaux-Arts dans la nouvelle section chorégraphie en avril 2019. Après Le Lac des cygnes (2020), il crée Atys pour le Grand Théâtre de Genève (2022) et Mythologies en collaboration avec Thomas Bangalter et le Ballet de l’Opéra de Bordeaux.

En 2023, il travaille avec des interprètes seniors pour Birthday Party. Sa dernière création Torpeur a été présentée au festival Montpellier Danse en juin 2023.

Pour optimiser la préparation à l'événement, le CNL offre sur son site :

• Une bibliographie de 50 ouvrages sur le corps, accessible à tous, combinant divers genres et époques. Cette sélection, réalisée par des experts tels que Raphaële Botte (Télérama), Inès de la Motte Saint-Pierre (« La Grande Librairie », France 5), Frédéric Potet (Le Monde) et Sophie Van der Linden, est disponible en téléchargement.

• Un recueil de textes, classiques et modernes, sur le même thème. Ce livret, conçu pour s'adapter à divers usages comme la lecture à haute voix, la théâtralisation, l'enregistrement de podcasts ou la recomposition, répond aux divers intérêts des participants.

En attendant le programme de début décembre, le CNL propose des quiz, anecdotes, recommandations de lecture et autres surprises sur ses réseaux sociaux, tous liés au thème du corps.