Le 15 novembre, Catherine Lucet devient la nouvelle DG d'Editis

« Je quitte Editis mardi après-midi et je tiens à vous remercier de m’avoir accompagnée pendant ces 4 années. Vous avez été formidablement courageux, enthousiastes, talentueux, et incroyablement fidèles à Editis malgré les nombreux obstacles, turbulences, bonnes et mauvaises surprises. » Ces mots sont de Michèle Benbunan, qui laisse donc son siège à une ancienne salariée d'Editis. Catherine Lucet laissait son précédent poste dans le groupe fin septembre 2022.

L'ex-PDG de Presstalis ajoute : « Vous pouvez être heureux de la transformation accomplie ensemble et confiants dans l’avenir et la nouvelle étape qui s’ouvre. Avoir été choisie pour diriger puis présider Editis a été et restera le plus grand honneur qui m’a été fait et ma plus grande fierté. » Et de souhaiter le meilleur, « vous le méritez infiniment ».

Une surprise ? pas tant que ça...

Depuis des mois, le poste de directrice générale semblait en réalité promis à Catherine Lucet, tant elle fut rapidement avancée à la tête du groupe éditorial. Licenciée mi-septembre, comme l’avait annoncé ActuaLitté, malgré les démentis de la direction de la communication d’Editis, l’ancienne directrice générale des éditions Le Robert/Nathan (et membre du comité exécutif d’Editis) prendra donc bien les commandes du groupe.

Rappelons que son départ coïncida avec la parution imminente du livre de Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot, Le fin mot de l’Histoire. Un titre qui fut prestement écarté du catalogue d’Editis. Une allusion à Vincent Bolloré, ainsi qu’à la marque Louboutin, aurait conduit la direction d’alors à éjecter le titre. Et de prétexter alors « des risques avérés de contentieux de nature civile ou pénale, au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit et réprime les infractions pénales de diffamation et d’injures ».

On jugera sur pièce : l’allusion au milliardaire breton concernait l’expression Faire long feu, donc, ne pas durer longtemps... Ou, comme la revisite l’humoriste : « Expression remplacée aujourd’hui par : révéler sur Canal+ les malversations de Vincent Bolloré. »

En juin cette fois, ActuaLitté mettait en évidence à quel point le nom de Catherine Lucet revenait pour la direction du groupe, avec celui de Denis Olivennes pour la présidence... Rappelons enfin qu'elle fut en 2020 directrice générale adjointe d’Editis.

Des projets personnels...

Lors de l’officialisation de son départ, mi-octobre 2022, soit un mois après l’affaire Meurice, Editis indiquait qu’elle avait mis fin à ses fonctions pour se consacrer à des initiatives personnelles. Un revirement qui en avait étonné plus d’un, alors qu’elle avait mené une carrière de 22 années au sein d’Editis, donné un véritable essor à la maison Nathan, ainsi qu’au secteur éducation et référence. Et plus récemment, concrétisé l’acquisition d’Educlever, acteur majeur du e-learning, en mai 2022.

Identifiée comme l’une des 500 entreprises françaises clés dans le domaine de l’intelligence artificielle par France Digitale, la société offre des services éducatifs tels que les plateformes de soutien scolaire Maxicours et Enseigno, la plateforme de formation en français Orthodidacte, et la certification Le Robert. Elle se distingue par son expertise en adaptive learning, une approche pédagogique innovante qui utilise l’IA pour créer des parcours d’apprentissage sur mesure.

D'après le magazine Challenges, Catherine Lucet est chargée par Editis de constituer une équipe de direction pour déployer la future stratégie du groupe, et parmi les objectifs principaux, notamment consolider le marché français.

Le 31 octobre dernier, la Commission européenne a donné son feu vert, en vertu du règlement européen relatif aux fusions, pour que Czech Media Invest a.s. (CMI) , filiale d'IMI que détient le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, acquiert le contrôle total d'Editis, groupe éditorial français, anciennement filiale de Vivendi.

